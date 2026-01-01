Arabia Saudita bombardea ciudad portuaria de Yemen por envío de armas desde EAU para separatistas. Foto: Televisión estatal saudí vía AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Arabia Saudita bombardeó el martes 30 de diciembre la ciudad portuaria de Mukalla, en Yemen, después de que llegara un cargamento de armas procedente de los Emiratos Árabes Unidos para las fuerzas separatistas en el país devastado por la guerra, y advirtió que consideraba las acciones emiratíes como "extremadamente peligrosas".

El atentado se produjo tras las tensiones generadas por el avance de las fuerzas separatistas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, conocidas como el Consejo de Transición del Sur. El consejo y sus aliados emitieron un comunicado apoyando la presencia de los Emiratos Árabes Unidos, mientras otros aliados de Arabia Saudí exigían la retirada de las fuerzas emiratíes de Yemen en 24 horas.

Emiratos Árabes Unidos pidió moderación y prudencia y refutó las acusaciones de Riad. Poco después, anunció la retirada de sus tropas restantes en Yemen. No quedó claro si los separatistas que respalda cederán el territorio que ocuparon recientemente.

La confrontación amenazó con abrir un nuevo frente en la guerra que ya dura una década en Yemen, con fuerzas aliadas contra los rebeldes Houthi respaldados por Irán posiblemente apuntando entre sí en la nación más pobre del mundo árabe.

También tensó aún más los lazos entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, vecinos de la Península Arábiga que han competido cada vez más por cuestiones económicas y políticas regionales, particularmente en el área del Mar Rojo. Los ataques aéreos y el ultimátum del martes parecieron ser su enfrentamiento más serio en décadas.

“Preveo una escalada calibrada de ambas partes. Es probable que el Consejo de Transición del Sur, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, responda consolidando el control”, declaró Mohammed al-Basha, experto en Yemen y fundador de Basha Report, una firma de asesoría de riesgos.

“Al mismo tiempo, el flujo de armas desde los Emiratos Árabes Unidos al STC se reducirá tras el ataque al puerto, en particular porque Arabia Saudita controla el espacio aéreo”.

Un ataque aéreo impacta Mukalla

Un comunicado militar publicado por la agencia estatal de prensa saudita anunció los ataques a Mukalla, que según dijo se produjeron después de que llegaran barcos desde Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

“La tripulación de los barcos había desactivado los dispositivos de rastreo a bordo de los buques y había descargado una gran cantidad de armas y vehículos de combate en apoyo de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur”, señala el comunicado.

“Considerando que las armas mencionadas constituyen una amenaza inminente y una escalada que amenaza la paz y la estabilidad, la Fuerza Aérea de la Coalición llevó a cabo esta mañana un ataque aéreo limitado que tuvo como objetivo armas y vehículos militares descargados de los dos buques en Mukalla”, agregó.

No estaba claro si hubo víctimas.

Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí negó haber enviado armas, pero reconoció que envió los vehículos "para uso de las fuerzas de los EAU que operan en Yemen". También afirmó que Arabia Saudita conocía el envío con antelación.

El Ministerio pidió “los más altos niveles de coordinación, moderación y sabiduría, teniendo en cuenta los desafíos y amenazas de seguridad existentes”.

El Ministerio de Defensa emiratí anunció posteriormente la retirada de sus tropas restantes de Yemen debido a los recientes acontecimientos y sus posibles repercusiones en la seguridad y la eficacia de las operaciones antiterroristas. No especificó un plazo para la retirada. Los Emiratos Árabes Unidos retiraron prácticamente sus fuerzas de Yemen años antes.

Las fuerzas antihutíes de Yemen, no alineadas con los separatistas, declararon el estado de emergencia el martes y pusieron fin a su cooperación con los Emiratos Árabes Unidos. Impusieron una prohibición de 72 horas para cruzar la frontera en el territorio que controlan, así como para acceder a aeropuertos y puertos marítimos, excepto los permitidos por Arabia Saudita. No estaba claro si esa coalición, gobernada bajo el paraguas del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, se mantendría intacta.

El canal de noticias satelital AIC del Consejo de Transición del Sur transmitió imágenes de las consecuencias del ataque, pero evitó mostrar los daños a los vehículos blindados.

“Esta escalada injustificada contra los puertos y la infraestructura civil sólo fortalecerá las demandas populares de una acción decisiva y la declaración de un estado de Arabia del Sur”, afirmó el canal.

El ataque probablemente tuvo como objetivo un barco identificado como Greenland, con bandera de San Cristóbal. Los datos de seguimiento analizados por AP mostraron que el barco había estado en Fujairah el 22 de diciembre y llegó a Mukalla el domingo. El segundo barco no pudo ser identificado de inmediato.

Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, instó a los combatientes a proteger a los civiles y la infraestructura civil, como el puerto, diciendo que cualquier interrupción en sus operaciones “corre el riesgo de afectar la ya grave situación humanitaria y las cadenas de suministro humanitario”.

La huelga se produce mientras los separatistas avanzan

Mukalla se encuentra en la gobernación yemení de Hadramout, que el consejo tomó en los últimos días. La ciudad portuaria se encuentra a unos 480 kilómetros (300 millas) al noreste de Adén, que ha sido la sede del poder de las fuerzas antihutíes tras la toma de la capital, Saná, por los rebeldes en 2014.

Yemen, situado en el extremo sur de la Península Arábiga, frente a África Oriental, limita con el Mar Rojo y el Golfo de Adén. La guerra en esa región ha causado la muerte de más de 150.000 personas, entre combatientes y civiles, y ha provocado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

Mientras tanto, los hutíes han lanzado ataques contra cientos de barcos en el corredor del Mar Rojo debido a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, lo que ha interrumpido el transporte marítimo regional. Estados Unidos, que anteriormente elogió los esfuerzos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para poner fin a la crisis separatista, ha lanzado ataques aéreos contra los rebeldes durante los mandatos de los presidentes Joe Biden y Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a sus homólogos emiratí y saudí para hablar sobre la crisis.

El ataque del martes en Mukalla se produce después de que Arabia Saudita atacara el consejo en ataques aéreos el viernes que los analistas describieron como una advertencia para que los separatistas detengan su avance y abandonen las gobernaciones de Hadramout y Mahra.

El consejo había expulsado a fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudita, otro grupo de la coalición anti-Houthi.

Quienes se alinean con el consejo ondean cada vez más la bandera de Yemen del Sur, que fue un país independiente entre 1967 y 1990. Los manifestantes se han congregado para apoyar a las fuerzas políticas que piden la secesión de Yemen del Sur.

Un comunicado del martes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita vinculó directamente el avance del consejo con los emiratíes por primera vez.

“El reino observa que las medidas adoptadas por los hermanos Emiratos Árabes Unidos son extremadamente peligrosas”, afirmó.

Los aliados del consejo emitieron posteriormente una declaración en la que no mostraban señales de dar marcha atrás.