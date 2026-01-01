El papa León XIV abre el 2026 con un llamado a la paz a los países “ensangrentados por conflictos". Foto: AP/Alessandra Tarantino

ROMA (AP).- El papa León XIV inauguró el año 2026 con un llamado a la paz, destacando en particular a los países “ensangrentados por los conflictos” y a las familias heridas por la violencia.

León celebró la misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro y luego pronunció una oración especial del mediodía desde su estudio con vistas a la plaza, que estaba llena de peregrinos y turistas en un día brillante y frío.

Leo señaló que el 1 de enero se celebra el Día Mundial de la Paz de la Iglesia y aprovechó la ocasión para emitir una oración.

“Oremos todos juntos por la paz: primero, entre las naciones ensangrentadas por los conflictos y el sufrimiento, pero también dentro de nuestras casas, en las familias heridas por la violencia o el dolor”, dijo.

Después de una temporada navideña muy ocupada, León tiene unos días de descanso antes de celebrar la festividad de la Epifanía de la iglesia el 6 de enero. Ese día también, cierra oficialmente el Año Santo 2025, la celebración que se realiza cada cuarto de siglo y que trajo a millones de peregrinos a Roma.

Inmediatamente después, presidirá una reunión de dos días de todo el Colegio Cardenalicio, los príncipes de la Iglesia que lo eligieron Papa, así como aquellos mayores de 80 años que no participaron en el cónclave, pero que siguen formando parte del colegio. León está resucitando una tradición, en gran medida rechazada por el Papa Francisco, de convocar a los cardenales de vez en cuando para pedirles consejo sobre cómo gobernar la Iglesia Católica, con 1.400 millones de fieles.