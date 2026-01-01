EU insta a china a China "cesar su presión militar contra Taiwán"

MADRID (EUROPA PRESS).- El Departamento de Estado de Estados Unidos instó este jueves al gobierno de China a "cesar su presión militar contra Taiwán" y "entablar un diálogo constructivo", en medio de unas maniobras del Ejército chino en torno al territorio insular, rechazadas por las propias autoridades taiwanesas.

"Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en su lugar, entable un diálogo constructivo", indicó el portavoz de la cartera, Tommy Pigott, en un comunicado.

En el mismo documento, la cartera dirigida por Marco Rubio advirtió que "las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan innecesariamente la tensión", apenas un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, asegurara en su discurso de Fin de Año que la "reunificación" con Taiwán es una "tendencia" que no tiene vuelta atrás merced a los vínculos de "sangre" que unen a sus ciudadanos.

Asimismo, Washington manifestó que "apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán" y que, de la misma manera, "se opone a cambios unilaterales del statu quo, incluso mediante la fuerza o la coerción".

La diplomacia estadunidense implementó de este modo un cambio de tono con respecto a lo manifestado el pasado martes por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien afirmó que las maniobras de Pekín no le preocupaban "nada", alegando que "llevan 20 o 25 años" realizando este tipo de ejercicios, aun si "ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente".

China emprendió el lunes estas operaciones militares en las proximidades de Taiwán a modo de "severa advertencia contra fuerzas separatistas que promueven la independencia" de este territorio. El gobierno taiwanés, por su parte, rechazó las maniobras, alertando de que ponen en riesgo la estabilidad de la región y "la paz en el mundo", pero se comprometió a "no intensificar el conflicto".