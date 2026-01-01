Hong Kong recibió el 2026 sin fuegos artificiales tras el incendio más mortífero en décadas. Foto: AP

HONG KONG (AP).- Los fuegos artificiales suelen ser el plato fuerte de las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong. Este año no.

El territorio recibió el 2026 sin espectaculares y coloridas explosiones en el cielo sobre su icónico puerto Victoria después de un incendio masivo en noviembre que mató al menos a 161 personas.

En cambio, la oficina de turismo de la ciudad organizó un espectáculo musical el miércoles por la noche con el dúo de soft rock Air Supply y otros cantantes en Central, un distrito comercial que también alberga el famoso centro de ocio nocturno Lan Kwai Fong. Las fachadas de ocho lugares emblemáticos se transformaron en gigantescos relojes de cuenta regresiva que ofrecieron un espectáculo de luces de tres minutos a medianoche.

Los fuegos artificiales han formado parte de las celebraciones de la ciudad durante el Año Nuevo, el Año Nuevo Lunar y el Día Nacional. Los espectáculos pirotécnicos, con el famoso horizonte de rascacielos de Hong Kong como telón de fondo, suelen atraer a cientos de miles de personas, incluidos numerosos turistas, a ambos lados del paseo marítimo.

Hoteles y restaurantes probablemente afectados

Rosanna Law, secretaria de cultura, deportes y turismo del territorio, reconoció el martes que no tener fuegos artificiales afectaría a algunos negocios de hoteles y restaurantes.

Annie Wang, una turista de Shanghai, dijo que, aunque había planeado ver el espectáculo de fuegos artificiales, comprendió la decisión de la ciudad porque la noticia del incendio le resultó desgarradora.

"Es muy lamentable. Pero no hay vuelta atrás después del incendio", dijo Wang, estudiante universitario.

Wang Miao, profesora del vecino centro económico de Guangzhou, planeaba unirse a las actividades oficiales de la cuenta regresiva en Central a pesar de la ausencia de fuegos artificiales. Dijo que era una lástima no poder ver la pirotecnia, pero comprendía el motivo.

"No afecta nuestra experiencia en Hong Kong", dijo Wang.

A primera hora de la noche del miércoles, multitudes de juerguistas ya se habían reunido cerca del escenario de la actuación en Central, con la esperanza de conseguir las mejores vistas de la actuación musical.

El peor incendio en Hong Kong desde la década de 1940

El peor incendio del centro financiero desde 1948 se desató en Wang Fuk Court, en el distrito suburbano norteño de Tai Po, a finales de noviembre. El complejo de apartamentos se encontraba en un proyecto de renovación que duró un mes, con los edificios cubiertos con andamios de bambú y mallas verdes.

Las autoridades han señalado las mallas deficientes y los paneles de espuma instalados en las ventanas como factores que contribuyeron a la rápida propagación del incendio. Miles de residentes afectados se han mudado a viviendas de transición, hoteles y albergues juveniles, luchando por recuperarse de la pérdida de vidas y de las viviendas que les llevó años comprar. Las víctimas causaron gran dolor a muchos residentes de toda la ciudad.

Tragedias pasadas en Hong Kong han obligado a cancelaciones similares de fuegos artificiales. Entre ellas se incluyen las festividades del Día Nacional de 2013, tras la colisión de una embarcación que causó la muerte de 39 personas el 1 de octubre de 2012, y la celebración del Año Nuevo Lunar de 2018 tras un accidente de autobús que dejó 19 muertos. Durante las protestas antigubernamentales de 2019 y la pandemia de COVID-19, también se cancelaron varios espectáculos.

Se cree que el origen de los fuegos artificiales se remonta a China en el siglo II a. C., cuando alguien descubrió que los tallos de bambú explotaban con fuertes estruendos al ser arrojados al fuego, creando los primeros “petardos” naturales, según la Asociación Americana de Pirotecnia, un grupo comercial estadounidense.

La organización Guinness World Records dice que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, fue creado por Li Tian, ??un monje de la dinastía Tang de China que data de alrededor de 618 a 907 d.C. Li descubrió que poner pólvora en tallos de bambú huecos cerrados creaba fuertes explosiones y unía los petardos para crear los tradicionales petardos de Año Nuevo para ahuyentar a los malos espíritus, dijo Guinness.