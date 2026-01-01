Incendio en bar de Suiza deja decenas de muertos y más de cien heridos

Agentes de policía inspeccionan la zona donde, un incendio en el bar Le Constellation, causó varios fallecidos y heridos, en Crans-Montana, en los Alpes suizos, el 1 de enero de 2026. . Foto: Alessandro della Valle/Keystone via AP

GINEBRA (apro).- Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, una de las más exclusivas del país, dejó decenas de muertos y un centenar de heridos, según confirmó la policía en medios locales.

La fiscal general del Valais, Béatrice Pilloud, informó que se está trabajando en la identificación de las víctimas, entre las que podría haber turistas "de varias nacionalidades", una posibilidad "probable" dado que se trata de un destino muy frecuentado por esquiadores en invierno.

Hasta el momento es incierto el número exacto de las víctimas, las autoridades del Valais cuentan con la asistencia del Instituto Forense de Zúrich para identificar los cuerpos.

Sobre las causas del incendio, las autoridades han pedido "no hacer suposiciones por respeto a las familias", pero han indicado que no hay razones para creer que ha sido un ataque intencionado.

Hacia la 1:30 de la madrugada un violento incendio se produjo tras varias explosiones, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en el bar Le Constellation.

Según los primeros informes de la policía, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia. Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, adonde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.

El Consejo del cantón del Valais ha declarado "situación de emergencia con el fin de movilizar todos los recursos necesarios de inmediato en los próximos días y poder afrontar las consecuencias de la tragedia”.

Asimismo, las autoridades han instado a la población a seguir estrictamente las instrucciones de los servicios de emergencia y a no entrar en la zona afectada.

Al parecer el fuego se extendió con gran rapidez pues la mayoría de los chalets y departamentos de la estación de esquí están tapizados de diversas maderas altamente inflamables.