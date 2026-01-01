Lluvias en Afganistán provocan inundaciones y matan al menos a 17 personas

KABUL, Afganistán (AP).- Las primeras lluvias intensas y nevadas de la temporada pusieron fin a una prolongada sequía, pero provocaron inundaciones repentinas en varias zonas de Afganistán, matando al menos a 17 personas e hiriendo a otras 11, dijo el jueves un portavoz de la autoridad nacional de gestión de desastres de Afganistán.

El clima severo también alteró la vida cotidiana en las regiones central, norte, sur y oeste, según Mohammad Yousaf Hammad , portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán.

Dijo que las inundaciones también dañaron la infraestructura en los distritos afectados, mataron ganado y afectaron a mil 800 familias, empeorando las condiciones en comunidades urbanas y rurales ya vulnerables.

Hammad dijo que la agencia ha enviado equipos de evaluación a las zonas más afectadas y que se están realizando estudios para determinar otras necesidades.

Afganistán, al igual que sus vecinos Pakistán y la India, es muy vulnerable a fenómenos climáticos extremos, en particular inundaciones repentinas tras las lluvias estacionales.

Décadas de conflicto, infraestructura deficiente, deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de estos desastres, especialmente en zonas remotas donde muchas casas están hechas de barro y ofrecen protección limitada contra diluvios repentinos.