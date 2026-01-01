Rusia afirmó que un ataque con drones ucranianos mató a 24 personas en la Ucrania ocupada

Rusia afirma que un ataque con drones ucranianos mata a 24 personas en la Ucrania ocupada. Foto: AP

KIEV, Ucrania (AP).- Este día, funcionarios rusos dijeron que un ataque con un dron ucraniano mató a 24 personas e hirió al menos a otras 50 mientras celebraban el Año Nuevo en una aldea ocupada por Rusia en la región ucraniana de Kherson, mientras las tensiones entre las dos naciones siguen aumentando a pesar de que los diplomáticos elogian las productivas conversaciones de paz.

Tres drones impactaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en la costa del Mar Negro, según informó el líder de la región, Vladimir Saldo, instalado por Moscú, en un comunicado en Telegram. Añadió que uno de los drones transportaba una mezcla incendiaria, lo que provocó un incendio.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato sobre la afirmación del ataque. The Associated Press no pudo verificar el ataque de forma independiente.

El ataque fue condenado por varios funcionarios rusos. Valentina Matviyenko, presidenta de la cámara alta del parlamento ruso, el Consejo de la Federación, afirmó que el ataque "reforzó" la determinación de Rusia de alcanzar rápidamente sus objetivos en su invasión de Ucrania, que ya lleva casi cuatro años.

La huelga “demuestra una vez más la validez de nuestras demandas iniciales”, afirmó Matviyenko.

La declaración surge tras las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente ruso, Vladimir Putin, en el noroeste de Rusia el martes. Kiev ha denunciado estas afirmaciones como una "mentira".

El Ministerio de Defensa ruso declaró el jueves que sus especialistas accedieron al sistema de navegación de uno de los drones que, según afirma, se utilizó en el ataque y utilizaron sus datos para confirmar que la residencia de Putin era el destino final del dron. Esta afirmación no pudo verificarse, ya que el ministerio no compartió pruebas de los hallazgos, pero las autoridades afirmaron que transferirían los datos a las autoridades estadounidenses "a través de los canales establecidos".

El miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia también publicó un vídeo de un avión no tripulado derribado que, según dijo, estuvo involucrado en el ataque.

El vídeo nocturno mostraba a un hombre con camuflaje, casco y chaleco antibalas de pie cerca de un dron averiado tirado en la nieve. El hombre, con el rostro cubierto, hablaba del dron. Ni él ni el Ministerio de Defensa proporcionaron ubicación ni fecha, y ni el vídeo ni sus afirmaciones pudieron verificarse de forma independiente.

Tensiones crecientes

Kiev ha calificado las acusaciones de un ataque a la residencia de Putin como una artimaña para descarrilar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que un acuerdo de paz estaba "listo en un 90%", pero advirtió que el 10% restante, que se cree incluye puntos de conflicto clave como el territorio, "determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa, cómo vivirá la gente".

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo el miércoles que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, tuvieron una "llamada productiva" con los asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Ucrania "para discutir el avance de los próximos pasos en el proceso de paz europeo".

“Nos centramos en cómo hacer avanzar las discusiones de forma práctica en nombre del proceso de paz (de Trump), incluido el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos eficaces de desconflicto para ayudar a poner fin a la guerra y garantizar que no se reinicie”, dijo Witkoff en una publicación en X.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, también reafirmó que los funcionarios europeos y ucranianos planean reunirse el sábado, mientras que Zelenskyy tiene previsto mantener conversaciones la próxima semana con los líderes europeos.

Olas de ataques

En otra parte de Ucrania, Rusia atacó la región de Odesa durante la noche, atacando infraestructura civil en varias oleadas de ataques con drones, según el jefe regional Oleh Kiper.

En una publicación en Telegram, Kiper informó que un edificio residencial de dos plantas resultó dañado y que un dron impactó un apartamento en el piso 17 de un rascacielos sin detonar. No se reportaron víctimas.

En su informe diario, la fuerza aérea ucraniana informó que las fuerzas de defensa aérea derribaron o neutralizaron 176 de los 205 drones que atacaban el país durante la noche. Añadió que se registraron impactos de 24 drones de ataque en 15 puntos y que el ataque continúa.