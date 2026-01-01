Zohran Mamdani jura como alcalde de NY con ejemplar simbólico del Corán

Esta foto proporcionada por la Biblioteca Pública de Nueva York muestra el Corán Schomburg el 16 de diciembre de 2025 en Nueva York. Foto: Jonathan Blanc/Biblioteca Pública de Nueva York vía AP

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), toma juramento al alcalde electo Zohran Mamdani (centro), mientras su esposa, Rama Duwaji, sostiene dos Corán, el jueves 1 de enero de 2026 en Nueva York. Foto: AP Foto/Yuki Iwamura

NUEVA YORK (AP) — Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York el jueves, iniciado uno de los trabajos más implacables de la política estadunidense como una de las figuras más observadas del país.

El demócrata rindió protesta en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento justo pasada la medianoche, colocando su mano sobre un Corán mientras asumía el cargo como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

“Este es verdaderamente un honor y un privilegio únicos en vida”, afirmó Mamdani tras la breve ceremonia privada.

El demócrata se convirtió en alcalde poco después de la medianoche en una histórica estación de metro que fue cerrada desde hace mucho tiempo bajo el Ayuntamiento, siendo la primera persona musulmana, la primera persona de origen surasiático y la primera persona nacida en África en ocupar ese cargo. A sus 34 años, es también el regidor más joven de la ciudad en generaciones.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi alrededor del mediodía del jueves para una ceremonia pública más grandiosa a las 13:00 horas, donde el senador estadunidense Bernie Sanders, uno de los referentes políticos del alcalde, dirigiría la toma de protesta por segunda vez.

Los neoyorquinos se congregaron en el frío glacial para una fiesta de investidura al sur del Ayuntamiento en una zona de Broadway conocida como el “Cañón de los Héroes”, famosa por sus desfiles con confeti.

Con una campaña que ayudó a convertir “asequibilidad” en una palabra de moda en todo el espectro político, el demócrata socialista prometió un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su programa incluía jardines de infantes y autobuses gratuitos, congelación del alquiler para alrededor de un millón de hogares y una prueba piloto de tiendas de comestibles administradas por las autoridades municipales.

Pero también tendrá que enfrentar otras responsabilidades: la gestión de la basura, la nieve y las ratas, mientras se le culpa por los retrasos en el metro y los baches en las carreteras.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y Mahmood Mamdani, un académico y escritor. Su familia se mudó a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 7 años, y creció en una ciudad marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Obtuvo la ciudadanía estadunidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de postularse para un cargo público, y obtuvo un escaño en la Asamblea estatal en 2020 como representante de una parte de Queens.

Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, dejarán su apartamento de una habitación con alquiler estabilizado en un barrio periférico para instalarse en la majestuosa residencia oficial del alcalde en Manhattan.

El nuevo alcalde hereda una ciudad en auge, después de años de lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. Los delitos violentos han caído a niveles prepandémicos. Los turistas han regresado. El desempleo, que se disparó durante el inicio de la década de 2020, también ha vuelto a los niveles de la época anterior al coronavirus.

Sin embargo, sigue habiendo una profunda preocupación por los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad. También tendrá que lidiar con el presidente republicano, Donald Trump.

Durante la contienda por la alcaldía, el presidente amenazó con retener fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba y planteó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

Pero Trump sorprendió a aliados y opositores por igual al invitar al demócrata a la Casa Blanca para lo que terminó siendo una reunión cordial en noviembre.

“Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacer un gran trabajo”, dijo el mandatario.

Aun así, es casi seguro que las tensiones entre los dos líderes resurgirán, dadas sus profundas discrepancias políticas, especialmente sobre inmigración.

El nuevo alcalde también enfrenta el escepticismo y la oposición de algunos miembros de la comunidad judía de la ciudad por sus críticas al gobierno de Israel.

Mamdani y su equipo han pasado las semanas posteriores a su victoria electoral preparando la transición, rodeándolo de personas con experiencia dentro o junto al gobierno de la ciudad.

Eso incluyó persuadir a la comisaria de la policía de la ciudad, Jessica Tisch, para que permaneciera en su cargo, una medida que ayudó a aplacar los temores de la comunidad empresarial a que el gobierno municipal pudiese estar planeando cambios radicales en la estrategia policial.

Estos hitos —así como el Corán histórico que utilizó para la ceremonia— son un reflejo de la vibrante población musulmana en la ciudad más poblada de Estados Unidos, según una académica que ayudó a la esposa de Mamdani, Rama Duwaji, a seleccionar el ejemplar del libro sagrado del islam.

La mayoría de los predecesores de Mamdani prestaron juramento sobre una Biblia, aunque el juramento de defender las constituciones federal, estatal y de la ciudad no requiere el uso de ningún texto religioso.

Y aunque se centró mucho en el tema de la asequibilidad durante su campaña, Mamdani fue franco sobre su fe musulmana. Apareció frecuentemente en mezquitas de los cinco distritos neoyorquinos al construir una base de apoyo que incluía a muchos surasiáticos y musulmanes que votaban por primera vez.

Un vistazo a los tres ejemplares del Corán de Mamdani

Mamdani colocó su mano sobre dos ejemplares del Corán durante la ceremonia en el metro: el Corán de su abuelo y un manuscrito de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Forma parte de la colección del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Esta foto proporcionada por la Biblioteca Pública de Nueva York muestra el Corán Schomburg el 16 de diciembre de 2025 en Nueva York. Foto: Jonathan Blanc/Biblioteca Pública de Nueva York vía AP.

Ese Corán simboliza la diversidad y el alcance de los musulmanes de la ciudad, explicó Hiba Abid, curadora de Estudios del Oriente Medio e Islámicos en la Biblioteca Pública de Nueva York.

“Es un Corán pequeño, pero reúne elementos de fe e identidad en la historia de la ciudad de Nueva York”, expresó Abid.

Para una ceremonia posterior de juramento en el Ayuntamiento el primer día del año, Mamdani usará tanto el Corán de su abuelo como el de su abuela. La campaña no ha ofrecido más detalles sobre los de los abuelos de Mamdani.

El largo viaje de un Corán hasta la mano de Mamdani

El manuscrito fue adquirido por Arturo Schomburg, un historiador puertorriqueño negro cuya colección documentó las contribuciones globales de personas de ascendencia africana. Aunque no está claro cómo Schomburg llegó a poseer el Corán, los académicos creen que reflejaba su interés en la relación histórica entre el islam y las culturas negras en Estados Unidos y en toda África.

A diferencia de los manuscritos religiosos ornamentados asociados con la realeza o las élites, la copia del Corán que usará Mamdani es modesta en diseño. Tiene una encuadernación de color rojo oscuro con un sencillo medallón floral y está escrita en tinta negra y roja. La escritura es simple y legible, lo que indica que fue creada para el uso diario en lugar de para exhibiciones ceremoniales.

Esas características indican que el manuscrito estaba destinado a lectores comunes, dijo Abid, una cualidad que describió como primordial para su significado.

“La importancia de este Corán no radica en el lujo, sino en la accesibilidad”, manifestó.

Debido a que el manuscrito no está fechado ni firmado, los académicos se basaron en su encuadernación y escritura para estimar cuándo fue producido, situándolo en algún momento de finales del siglo XVIII o principios del XIX durante el periodo otomano en una región que incluye lo que ahora es Siria, Líbano, Palestina y Jordania.

Abid dijo que el viaje del manuscrito a Nueva York refleja el propio trasfondo diverso de Mamdani. Mamdani es un neoyorquino surasiático que nació en Uganda, y Duwaji es estadunidense-siria.

Identidad y controversia

El ascenso meteórico de un socialdemócrata musulmán en Nueva York también trajo un aumento de la retórica islamofóbica, amplificada por la atención nacional en la contienda por la alcaldía.

En un emotivo discurso días antes de las elecciones, Mamdani dijo que la hostilidad solo había fortalecido su determinación de ser visible sobre su fe.

“No cambiaré quién soy, cómo como, ni la fe que estoy orgulloso de llamar mía”, afirmó. “Ya no me buscaré en las sombras. Me encontraré en la luz”.

La decisión de usar un Corán ha generado nuevas críticas de algunos conservadores. El senador estadunidense Tommy Tuberville de Alabama escribió en las redes sociales: “El enemigo está dentro de las puertas”, en respuesta a un artículo de noticias sobre la investidura de Mamdani.

El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, un grupo de derechos civiles, ha designado a Tuberville como un extremista antimusulmán, con base en declaraciones anteriores.

Tal reacción no es nueva. En 2006, Keith Ellison, el primer musulmán elegido al Congreso, enfrentó condenas de conservadores tras elegir usar un Corán para su juramento ceremonial.

Después de la investidura, el Corán se exhibirá públicamente en la Biblioteca Pública de Nueva York. Abid dijo que espera que la atención en torno a la ceremonia, ya sea de apoyo o crítica, motive a más personas a explorar las colecciones de la biblioteca que documentan la vida islámica en Nueva York, que van desde música armenia y árabe de principios del siglo XX grabada en la ciudad hasta relatos de primera mano de la islamofobia luego de los ataques del 11 de septiembre.

“Este manuscrito fue creado para ser usado por lectores comunes cuando fue producido”, dijo Abid. “Hoy vive en una biblioteca pública donde cualquiera puede encontrarlo”.