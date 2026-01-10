Congreso de EU debate posibles consecuencias para ICE y Noem tras asesinato de Renee Good

La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa en Nueva York, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP Foto/Yuki Iwamura

WASHINGTON (AP) — El asesinato de una mujer de Minnesota por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) resuena en el Capitolio, donde los demócratas y algunos republicanos prometen una respuesta contundente, mientras las agresivas operaciones de deportación del presidente Donald Trump provocan protestas en todo el país.

Los legisladores exigen una serie de acciones, desde una investigación completa sobre la muerte a tiros de Renee Good y cambios en las políticas sobre redadas policiales hasta la desfinanciación de las operaciones del ICE y el juicio político a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en lo que se convierte rápidamente en un punto de inflexión.

“La situación que tuvo lugar en Minnesota es una completa y total desgracia”, afirmó el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, a medida que surgían detalles. “Y en los próximos días, sostendremos conversaciones sobre una respuesta fuerte, contundente y apropiada por parte de los demócratas de la Cámara”.

Sin embargo, prácticamente no hay un consenso entre los partidos políticos tras la muerte de Good, quien iba al volante de una SUV después de dejar en la escuela a su hijo de seis años cuando fue asesinada por un agente del ICE.

El asesinato generó inmediatamente narrativas enfrentadas. Trump y Noem dijeron que el agente del ICE actuó en defensa propia, mientras que funcionarios demócratas dijeron que el gobierno de Trump mentía e instaron al público a ver por sí mismos los videos virales del tiroteo.

El vicepresidente JD Vance culpó a Good, calificando el hecho como “una tragedia provocada por ella misma”, y dijo que el agente del ICE podría haber estado “sensible” por haber sido herido durante un altercado no relacionado el año pasado.

Pero el asesinato de Good, que es al menos la quinta muerte conocida desde que el gobierno lanzó su campaña de deportación masiva, podría cambiar la dinámica política.

“Los videos que vi de Minneapolis ayer son profundamente perturbadores”, dijo en un comunicado la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski.

“Al tiempo que lamentamos esta pérdida de vida, necesitamos una investigación exhaustiva y objetiva sobre cómo y por qué sucedió esto”, expresó. Señaló que, como parte de la investigación, ha solicitado cambios en las políticas, afirmando que la situación “fue devastadora y no puede volver a suceder”.

Financiación de Seguridad Nacional, en debate

El impulso en el Congreso para lograr una mayor supervisión y rendición de cuentas en las operaciones de inmigración de la administración se produce mientras los legisladores se encuentran en medio del proceso anual de asignaciones para financiar agencias, entre ellas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para evitar otro cierre del gobierno federal cuando los fondos expiren a finales de enero.

Mientras las manifestaciones contra el ICE estallan en las ciudades tras la muerte de Good, los demócratas han prometido utilizar cualquier ventaja legislativa disponible para presionar al gobierno para cambiar la conducta de los agentes del organismo.

“Hemos advertido sobre esto durante todo un año”, dijo el representante demócrata de Florida, Maxwell Frost.

El agente del ICE “necesita rendir cuentas”, dijo Frost, “pero no solo él, sino el ICE en su conjunto, el presidente y toda esta administración”.

Los demócratas del Congreso consideraron el asesinato de Good como una señal de la necesidad de emprender una acción agresiva para restringir las tácticas de la administración.

Varios demócratas se unieron a los llamados para someter a juicio político a Noem, quien ha estado bajo el fuego de ambos partidos por su falta de transparencia en el departamento, aunque ese paso es muy poco probable mientras los republicanos controlen el Congreso.

Otros demócratas quieren restringir la financiación para su departamento, cuyo presupuesto aumentó considerablemente como parte del amplio proyecto de ley de impuestos y gastos de los republicanos aprobado el verano pasado.

Chris Murphy, senador de Connecticut y el principal demócrata del subcomité que maneja la financiación de Seguridad Nacional, planea presentar una legislación para controlar a la agencia con restricciones sobre la autoridad de los agentes federales, incluida la exigencia de que la Patrulla Fronteriza se limite a la frontera y que los agentes del orden público del DHS actúen sin ocultar el rostro.

“Hay cada vez más demócratas que dicen hoy lo que varios de nosotros hemos estado diciendo desde abril y mayo: Kristi Noem es peligrosa. No debería estar en el cargo y debería ser destituida”, dijo la representante demócrata Delia Ramírez, quien representa varias partes de Chicago donde el ICE puso en marcha una acción aumentada de cumplimiento de las leyes de inmigración el año pasado, en la que se produjeron dos muertes.

Los debates sobre inmigración han separado durante mucho tiempo al Congreso y a los partidos. Los demócratas se dividen entre actitudes más liberales y estrictas hacia los recién llegados a Estados Unidos. Los republicanos han adoptado el enfoque de línea dura de Trump para presentar a los demócratas como radicales.

La administración republicana había lanzado la operación de cumplimiento de la ley en Minnesota en respuesta a una investigación de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Los fiscales dijeron que la organización era el centro de las mayores estafas de fraude relacionadas con el COVID-19 del país, cuando los acusados se aprovecharon de un programa administrado por el estado y financiado por el gobierno federal destinado a proporcionar alimentos para niños.

De cara a las elecciones intermedias de noviembre, que, según los demócratas, dependerán de temas como la asequibilidad y la atención médica, la indignación nacional por la conducta del ICE ha presionado a los legisladores para que se pronuncien.

“No estoy completamente en contra de las deportaciones, pero la forma en que lo están manejando es una verdadera desgracia”, dijo el representante demócrata de Texas Vicente González, quien representa un distrito a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“En este momento, vemos a los humanos siendo tratados como animales”, expresó.

Otros tiroteos de ICE han sacudido a los legisladores

En septiembre, un agente federal de inmigración en Chicago abatió a tiros a Silverio Villegas González durante un breve altercado después de que el hombre dejara a sus hijos en la escuela.

En octubre, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también en Chicago le disparó cinco veces a Marimar Martínez, una maestra y ciudadana estadunidense, durante una disputa con los agentes. Los cargos contra Martínez presentados por la administración fueron desestimados por un juez federal.

Para el representante demócrata de Illinois Chuy García, la muerte de Good “trajo de vuelta recuerdos desgarradores de esos dos tiroteos en mi distrito”.

“Parece que una ciudadana estadunidense, que es una mujer blanca, podría estar abriendo los ojos del público estadunidense, y ciertamente de los miembros del Congreso, de que lo que sucede está fuera de control”, dijo, “de que esto no se trata de aprehender o perseguir a los inmigrantes más peligrosos”.

Los republicanos expresaron cierta preocupación por el tiroteo, pero apoyaron la política del gobierno, defendieron las acciones del agente y, en gran medida, culparon a Good por el enfrentamiento.

“Nadie quiere ver cómo les disparan a las personas”, dijo el representante republicano de Georgia Rich McCormick.

“Hagamos lo correcto y seamos razonables. Y lo razonable es no obstruir a los oficiales del ICE y luego acelerar mientras están parados frente a tu coche”, dijo. “Ella cometió un error. Estoy seguro de que no quería que eso sucediera, ni él quería que eso sucediera”.