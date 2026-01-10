Corea del Norte denuncia incursión de dron surcoreano; advierte que Seúl deberá "pagar"

La localidad norcoreana de Kaepoong, vista desde Ganghwa, Corea del Sur, cerca de la frontera entre las dos naciones, el 10 de enero de 2026. Foto: Im Sun-suk/Yonhap vía AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Corea del Norte denunciaron el viernes 9 de enero que un dron surcoreano violó su espacio aéreo el pasado 4 de enero, antes de que el Ejército norcoreano destruyera el aparato y aseguró que Seúl deberá "pagar un alto precio" por atacar la soberanía nacional de Pyongyang; incidente que Seúl rechazó en un primer momento, si bien el presidente del país, Lee Jae Myung, ha pedido una investigación inmediata y completa al respecto.

"El 4 de enero, las subunidades del Ejército Popular de Corea (del Norte) encargadas de la vigilancia aérea fronteriza capturaron y rastrearon un objetivo aéreo que se dirigía hacia el norte sobre la zona de Hado-ri, Songhae-myon, condado de Kanghwa, ciudad de Inchon. Tácticamente, lo dejaron volar a ocho kilómetros sobre el espacio aéreo (de Corea del Norte) y lo atacaron con medios especiales de guerra electrónica", sostuvo un portavoz del Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Pyongyang afirmó que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos determinaron que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos. En este sentido, las autoridades norcoreanas indicaron que el objetivo del dron era realizar un "reconocimiento de (la) zona".

"La República de Corea (del Sur), un grupo de vándalos que sorprendió al mundo al provocar un incidente en el que su dron violó el espacio aéreo de Pyongyang en octubre de 2024, cometió otra grave violación de la soberanía de la RPDC al hacer que su dron violara el espacio aéreo de la RPDC a principios del año (2026)", reafirmó el portavoz militar.

Asimismo, recordó que otro dron también realizó otra incursión el pasado mes de septiembre, equipado con "una cámara óptica de alta resolución", lo que supone "un claro medio de vigilancia y reconocimiento".

El Gobierno de Corea del Norte aseveró que las autoridades surcoreanas son "el enemigo más hostil hacia nosotros" y afirmaron que derrumbarán cualquier "objetivo" en caso de ataque. "La República de Corea (del Sur) es una copia perfecta de los lunáticos de Kiev", añadieron.

"Denunciamos enérgicamente las atroces y constantes intrusiones de los hooligans en nuestra soberanía y sus actos provocativos sin disimulo contra nosotros y advertimos seriamente a las autoridades de la República de Corea (del Sur) que revelaron una vez más su oscura intención de enfrentarse a nosotros. Deberían detener de inmediato cualquier acto que invite a su destrucción. Los belicistas militares de la República de Corea seguramente se verán obligados a pagar un alto precio por su imperdonable histeria", concluyó.

Seúl rechaza acusaciones de Pyongyang

Sin embargo, las autoridades de Seúl negaron tajantemente las acusaciones vertidas por sus homólogas norcoreanas, subrayando que el Ejército surcoreano no opera los modelos de dron identificados por Pyongyang.

Así las cosas, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, aseguró en declaraciones a la agencia surcoreana de noticias Yonhap que las recriminaciones de Corea del Norte son "absolutamente falsas", y agregó que las imágenes de los drones publicadas por Pyongyang no son modelos propiedad de las Fuerzas Armadas del país.

Ahn se ha apoyado en el reciente episodio al que se ha referido como "la pesadilla de la ley marcial" para justificar la inviabilidad de los hechos denunciados por Corea del Norte, incidiendo en que ni su fuerza aérea ni su fuerza terrestre realizaron operaciones en las fechas señaladas.

No obstante, y con ánimo de calmar la situación, el presidente Lee anunció el comienzo de una investigación tras avisar que tales actos constituirían "un grave crimen" que amenazaría la paz en la península coreana y la seguridad nacional si se confirman.

Al abordar la posibilidad de que los drones fueran operados por un individuo o grupo privado, Lee respondió en rueda de prensa este sábado que si la acusación resulta cierta, equivaldría a "un delito grave que amenaza la paz en la península de Corea y la seguridad nacional", y pidió a los militares y la Policía que realicen una investigación rápida y exhaustiva.

El viceministro de Defensa para política nacional, Kim Hong Cheol, hizo eco de las palabras del mandatario, que de un tiempo a esta parte ha decidido emprender un acercamiento con Pyongyang, de momento infructuoso.

"No tenemos intención de provocar a Corea del Norte y seguiremos tomando medidas prácticas y realizando esfuerzos para aliviar las tensiones intercoreanas y generar confianza", indicó.