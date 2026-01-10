EU realiza "ataques a gran escala" sobre objetivos del Estado Islámico en Siria

Esta fotografía entregada por la fuerza aérea Estadunidense muestra un avión A-10 Thunderbolt II el 19 de diciembre de 2025, en una base del Comando Central Estadunidense. Foto: Fuerza Aérea de EEUU/DVIDS vía AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Las Fuerzas Armadas estadunidenses informaron este sábado que han lanzado "ataques a gran escala" sobre objetivos del grupo Estado Islámico en varios puntos de Siria.

"Estos ataques forman parte de la Operación Ojo de Halcón lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente (Donald) Trump en respuesta directa al ataque mortífero de Estado Islámico contra fuerzas estadunidenses y sirias en Palmira", explicó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadunidenses en un comunicado.

En las últimas semanas las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista, en represalia por la muerte, el pasado 13 de diciembre, de tres estadunidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira.

Los ataques de este sábado comenzaron aproximadamente a las 12:30 horas de la Costa Este estadunidenses, es decir a las 20:30 horas en Siria.

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, evitar futuros ataques y proteger a las fuerzas estadunidenses y aliadas en la región", ha explicado el Manco Central.

El comunicado destaca que la postura transmitida es "fuerte": "si haces daño a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos, estén donde estén en todo el mundo sin importar lo mucho que intenten evadir la justicia".

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres, pero con informantes dentro del país, recogió que en la tarde de este sábado helicópteros estadunidenses atacaron posiciones de Estado Islámico en el desierto de Al Tabni, en el oeste de la provincia de Deir Ezzor. La cadena Syria TV informó de hasta tres explosiones en la zona por ataques estadunidenses en Aita y Shiha, en Al Tabni.

El portal Al Sharqiya informó también de ataques en Al Tabni y apunta además a otras acciones militares en Yabal al Dahik, en el desierto de Al Sujná, en Homs, así como en Tulul al Safa, en el desierto de Sueida.