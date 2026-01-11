Canel responde a Trump que EU "no tiene moral para señalar a Cuba en nada"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las últimas amenazas de Donald Trump señalando que "quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba en nada".

Este domingo, el presidente de EU llamó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

Canel, en respuesta, denunció que "quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza" porque "son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EEUU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

El presidente cubano ha terminado proclamando que "Cuba es una nación libre, independiente y soberana" y que "no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".