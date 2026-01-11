El plan de EU en la región, en la lógica del “espacio vital” del Tercer Reich: Iván Cepeda

BOGOTÁ (Proceso).- Para el candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien encabeza todas las encuestas de cara a los comicios de mayo próximo en Colombia, lo que revelan el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el “secuestro” del chavista Nicolás Maduro es la ejecución de un plan “neofascista, imperial e intervencionista”.

En entrevista con Proceso, Cepeda dice que se trata de un plan enmarcado en la lógica de un concepto “que ya nos es familiar: la idea de que un imperio requiere un espacio vital”.

Y señala que ese concepto, que en alemán se denomina “el lebensraum” (el espacio vital), fue el que esgrimió la Alemania nazi de Adolfo Hitler para avanzar más allá de sus fronteras e invadir Europa y parte de África entre 1939 y 1942.

El candidato presidencial izquierdista, quien habló con este medio por la vía telefónica desde Madrid, donde realiza una visita de trabajo, dice que el plan ejecutado por el presidente estadunidense, Donald Trump, en la región, es la materialización de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025, publicada en diciembre pasado.

Ese documento, que ha causado revuelo global por su crudeza y claridad, establece que la prioridad central de la política exterior de la administración Trump es el control del hemisferio.

Cepeda. Relaciones basadas en la cooperación y el respeto. Foto: Twitter.

También habla de la intención de Washington de realizar “intervenciones justificadas” en asuntos internos de otros países y de aplicar la fuerza militar como “elemento disuasorio”.

Para Cepeda, esto es lo que ya se está observando en la región con el ataque a Venezuela, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el bombardeo de lanchas supuestamente cargadas con drogas –y el asesinato de 110 de sus tripulantes– y las amenazas de operaciones armadas contra Colombia, México y Cuba.

Según el candidato presidencial, la estrategia estadunidense –denominada “doctrina Donroe” porque Trump retoma a su manera el concepto de la doctrina Monroe de hace dos siglos (América para los americanos)– pretende que el hemisferio occidental, léase América Latina, sea “el espacio natural vital de Estados Unidos”.

Esa estrategia, de acuerdo con el político izquierdista, menciona a gobiernos que pueden contribuir con los objetivos estadunidenses y a los que son hostiles a sus propósitos, “bien sea porque tengan una posición política distinta o porque impidan la extracción de sus recursos naturales como Estados Unidos diga; o porque tengan relaciones extrahemisféricas (con China y Rusia) que no sean del agrado de Estados Unidos porque pueden competir con su hegemonía”.





No estamos ante un lunático

De acuerdo con el senador y defensor de los derechos humanos, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 “da cuenta de la lógica de lo que estamos viviendo” no sólo en el ámbito geopolítico regional, sino en la forma en que la administración Trump impone aranceles a sus socios comerciales, aborda problemas como la inmigración y el narcotráfico y depone a un presidente y amenaza a otros.

“Éstos –afirma Cepeda– no son hechos que se van produciendo caóticamente por cuenta de creer que estamos ante un lunático, ante un personaje que es totalmente imprevisible, que hace un día una cosa y después otra. No. Esto es un plan, una concepción. Esa doctrina dice que esto es un plan que se hará cumplir. Entonces ya vemos que se está cumpliendo. Y esto hay que verlo en toda su dimensión global”.

–¿Usted equipara la “doctrina Donroe” con la doctrina del Tercer Reich con la que Alemania justificó la ocupación de Europa? –se le pregunta al candidato.

–No –responde–. Lo que digo es que no es la primera vez que en el mundo aparece la idea de que un imperio, en este caso una potencia mundial, tiene un ámbito que, digamos, excede sus fronteras, y que para que mantenga su poderío es necesario que pueda disponer de un espacio, un espacio vital, un espacio que lo nutre, que le da recursos, que le permite mantener ese poderío. Claro, entonces si ya tenemos esos precedentes es bueno ver a dónde conducen: en su momento, a una guerra mundial.

–¿Y usted, si llega a ser presidente de Colombia, ¿qué haría frente a esta realidad geopolítica, candidato?

–Nuestra estrategia es muy clara: Colombia quiere ser un país libre, soberano, que conduzca una política de integración regional, que preserve a América Latina como zona de paz, que busque tener relaciones multilaterales con el sur global, con las grandes potencias mundiales; relaciones que se rijan por la cooperación y el respeto, el beneficio mutuo.

“Si hay acciones que van en contra de eso –agrega–, obviamente hay que tomar decisiones. Y hay que hacer que avance nuestra estrategia también. No es simplemente una política reactiva. Nosotros tenemos una agenda, tenemos que cumplirla. En mi caso particular, tengo un gran interés porque el problema del narcotráfico se discuta de otra manera, que deje de ser una herramienta para presionar, chantajear, influir en nuestra política interna.

“Y desde esa perspectiva –asegura–, creo que es necesario mantener ese curso. Bienvenidos todos los diálogos que se puedan hacer”.

Cepeda plantea que si el gobierno del presidente Trump decide desarrollar una relación de cooperación y de respeto con Colombia en un eventual gobierno suyo, “perfecto”.

Pero dice que también, “por ahora, en este estado en el que estamos, mi llamado es a que conformemos una gran alianza para evitar que doctrinas como la que acabamos de comentar se conviertan en las causas de una situación que puede ser terrible en el mundo”.

–¿Usted hace un llamado a Trump para conformar una alianza? ¿Es lo que me está diciendo? –se le pregunta al candidato presidencial.

–Sí, claro. Yo creo que es necesario conformar una gran alianza internacional y enfrentar las extremas derechas que van tomando el curso del neofascismo.

–¿Aunque Trump forme parte de esta extrema derecha?

–Sí –responde.





Diálogo con Trump, positivo

Mientras Cepeda realizaba esta semana una visita a Madrid para reunirse con varios dirigentes políticos, en Colombia se produjo un hecho sorpresivo en medio de las tensiones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump por el ataque estadunidense a Venezuela y las amenazas de este último contra el gobernante colombiano: ambos mandatarios hablaron por primera vez por teléfono. Y esa conversación fue cordial y respetuosa.

Maduro en EU. La doctrina Donroe. Foto: WABC vía AP.

Para Cepeda, ese diálogo “es necesario y es positivo”, y lo que ahora tendría que ocurrir es que se vieran hechos, “porque hemos visto muchas conversaciones telefónicas del presidente Trump con distintos actores y, después, hechos que van en contra de lo que se habla por teléfono”.

Frente a la situación en Venezuela, el candidato presidencial del Pacto Histórico cree que el rol de Colombia debe ser contribuir a que se abran canales diplomáticos y se produzca un diálogo entre el gobierno y la oposición.

“Lo importante –indica– es que se puedan resolver los problemas de manera interna, que Estados Unidos salga de Venezuela y que respete a ese país, su soberanía, pero con un diálogo, por supuesto, con respecto de los derechos humanos, de los principios democráticos y la liberación de los presos políticos (esto último ya empezó a ocurrir el jueves 8)”.

–¿Y con eventuales elecciones también?

–Sí, pero eso obviamente bajo el principio de que los pueblos son los que deciden su futuro, no las intervenciones militares.