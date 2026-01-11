La secretaria de Seguridad Nacional de EU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE

Protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras asesinato de mujer en Minneapolis. Foto: AP

MADRID (EUROP PRESS) - La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem,volvió a describir este domingo como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis.

Uno de sus agentes abrió fuego el pasado 7 de enero contra Renee Good cuando la mujer se encontraba en su vehículo. La Adminstración Trump denunció al unísono que Good intentó atropellar al agente con su coche. Organizaciones como Human Rights Watch aseguran que los vídeos del incidente demuestran que Good en modo alguno tenía esa intención, y que el agente perpetró un "asesinato injustificado".

Noem se aferró a la línea oficial en su comparecencia de este domingo ante las cámaras de la CNN, donde aseguró que el agente "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra Good.

La secretaria de Seguridad Nacional ha acusado a los líderes demócratas del estado y de la ciudad, el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fray de "azuzar la violencia" contra los agentes del ICE. "Diría que es hora de que maduren", ha indicado.