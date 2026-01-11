Muere a los 90 años Erich von Däniken, escritor suizo que impulsó la arqueología alienígena

Erich von Daeniken, autor suizo que escribía sobre supuestos orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas, en el parque de diversión que ayudó a crear en Interlaken, Suiza. Foto: AP

BERLÍN (AP) — Erich von Däniken, el autor suizo cuyos libros más vendidos sobre los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas le trajeron fama entre los entusiastas de lo paranormal y desprecio de la comunidad científica, ha fallecido. Tenía 90 años.

Los representantes de von Däniken anunciaron en su sitio web el domingo que había muerto el día anterior en un hospital en el centro de Suiza. Su hija Cornelia confirmó la información a la agencia de noticias suiza SDA.

Von Däniken saltó a la fama en 1968 con la publicación de su primer libro "Recuerdos del Futuro", en el que afirmaba que los mayas y los antiguos egipcios fueron visitados por astronautas alienígenas e instruidos en tecnología avanzada que les permitió construir gigantescas pirámides.

El libro alimentó un creciente interés en fenómenos inexplicables en un momento en que, gracias a la ciencia convencional, el hombre estaba a punto de dar sus primeros pasos en la Luna.

"Recuerdos del Futuro" fue seguido por más de dos docenas de libros similares que vendieron 60 millones de copias en 32 idiomas, dando lugar a un nicho literario en el que se mezclaban hechos y fantasía en contra de toda evidencia histórica y científica.

Aunque von Däniken ignoró sus numerosos críticos, el ex camarero de hotel tuvo una relación problemática con el dinero a lo largo de su vida y con frecuencia estuvo al borde de la ruina financiera.

Nacido en 1935, hijo de un fabricante de ropa en la ciudad suiza de Schaffhausen, se dice que von Däniken se rebeló contra el estricto catolicismo de su padre y los sacerdotes que lo instruyeron en la escuela de internado desarrollando sus propias alternativas al relato bíblico de los orígenes de la vida.

Después de dejar la escuela en 1954, von Däniken trabajó como camarero y barman durante varios años, durante los cuales fue acusado repetidamente de fraude y cumplió un par de breves períodos en prisión.

En 1964, fue nombrado gerente de un hotel en la exclusiva ciudad turística de Davos y comenzó a escribir su primer libro. Su publicación y rápido éxito comercial fueron seguidos rápidamente por acusaciones de evasión fiscal e impropiedades financieras, por las cuales nuevamente pasó tiempo tras las rejas.

Para cuando salió de prisión, "Recuerdos del Futuro" le estaba generando una fortuna a von Däniken y un segundo libro "Dioses del Espacio Exterior" estaba listo para su publicación, lo que le permitió dedicarse a su pasión paranormal y viajar por el mundo en busca de nuevos misterios por descubrir.

A lo largo de la década de 1970, von Däniken realizó innumerables viajes de campo a Egipto, India y, sobre todo, América Latina, cuyas culturas antiguas ejercían una fascinación particular para el arqueólogo aficionado.

Ofreció conferencias y estableció sociedades dedicadas a promover sus teorías, más tarde fue pionero en el uso de video y multimedia para llegar a audiencias cada vez más grandes ávidas de una versión diferente de la historia.

Ninguna cantidad de críticas lo disuadió a él ni a sus seguidores de creer que la Tierra ha sido visitada repetidamente por extraterrestres y lo será nuevamente en el futuro.

En 1991, von Däniken recibió el dudoso honor de ser el primer galardonado con el premio "Ig Nobel" de literatura, por aumentar la conciencia pública sobre la ciencia a través de experimentos o afirmaciones cuestionables.

Incluso cuando se le confrontó con evidencia falsa en un documental de televisión británico —se demostró que unas vasijas supuestamente antiguas eran casi nuevas—, von Däniken insistió en que, aparte de pequeñas discrepancias, sus teorías eran esencialmente sólidas.

En 1985, von Däniken escribió "Neue Erinnerungen an die Zukunft" — "Nuevos Recuerdos del Futuro" — ostensiblemente para dirigirse a sus numerosos críticos: "He admitido (mis errores), pero ninguno de los fundamentos de mis teorías ha sido derribado".

Aunque su popularidad estaba disminuyendo en el mundo de habla inglesa en la década de 1980, los libros y películas de von Däniken influyeron en una ola de documentales arqueológicos semi-serios y numerosos programas de televisión populares, incluyendo "The X-Files", que presentaba a dos agentes del FBI encargados de resolver misterios paranormales.

Su última gran empresa, un parque temático basado en sus libros, fracasó después de solo unos pocos años debido a la falta de interés. El "Mystery Park" aún se mantiene en pie, sus pirámides artificiales y cúpulas de otro mundo se están deteriorando mientras los turistas prefieren explorar los encantos de la cercana ciudad de Interlaken y los imponentes Alpes suizos que la rodean.

A Erich von Däniken le sobreviven su esposa de 65 años, Elisabeth Skaja, Cornelia y dos nietos.