"Nosotras teníamos silbatos, ellos tenían armas": esposa de mujer asesinada por agente de ICE en EU. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- La esposa de Renee Good, la mujer que fue asesinada a tiros en su automóvil por un agente federal de inmigración en Minneapolis, dijo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos el día del tiroteo y describió a la madre de tres hijos como una persona que deja un legado de bondad.

"Teníamos silbatos. Ellos tenían armas", declaró Becca Good el viernes en una declaración escrita proporcionada a la Radio Pública de Minnesota.

Esta declaración fue su primer comentario público sobre la muerte de Renee Good, de 37 años, quien falleció el miércoles después de que tres agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodearan su camioneta Honda Pilot en una calle nevada, a pocas cuadras de la casa de la pareja. Un video grabado por transeúntes muestra a un agente que se acercaba a la camioneta, se detuvo en medio de la calle, exigió al conductor que abriera la puerta y agarró la manija.

El vehículo comienza a avanzar y un oficial de ICE diferente que está parado frente a él saca su arma e inmediatamente dispara al menos dos tiros a corta distancia , saltando hacia atrás mientras el vehículo avanza hacia él.

Funcionarios de la administración Trump han retratado a Renee Good como una terrorista doméstica que intentó atropellar a un agente con su vehículo. Funcionarios estatales y locales de Minneapolis, así como manifestantes, han rechazado esa descripción.

Becca Good no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes de The Associated Press. Su declaración no ofreció más detalles sobre el día del tiroteo y se centró en recordar a su esposa.

La pareja se había mudado recientemente a Minneapolis y estaba criando al hijo de 6 años de Renee Good de un matrimonio anterior.

Becca dijo que Renee era una cristiana que “sabía que todas las religiones enseñan la misma verdad esencial: estamos aquí para amarnos, cuidarnos y mantenernos seguros y completos”.

Agradeció a las personas de todo Estados Unidos y el mundo que se acercaron para apoyar a su familia.

“Renée brillaba. Literalmente brillaba”, escribió Becca Good. “O sea, no usaba brillantina, pero juro que le salían destellos por los poros. Todo el tiempo. Podrías pensar que era solo mi amor, pero su familia decía lo mismo. Renée era un rayo de sol”.

Lejos de ser uno de los peores criminales contra los que el presidente Donald Trump dijo que se dirigiría su ofensiva inmigratoria, Good era un ciudadano estadounidense nacido en Colorado que aparentemente nunca fue acusado de nada más allá de una sola multa de tránsito.

En redes sociales, se describió como "poeta, escritora, esposa y madre". Dijo que estaba "viviendo Minneapolis" y mostró un emoji de orgullo en su cuenta de Instagram. Una foto de perfil publicada en Pinterest la muestra sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño contra su mejilla, junto con publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

Su ex marido, que pidió no ser identificado por preocupación por la seguridad de los dos hijos, ahora adolescentes, que tuvo con Renee Good mientras estaban casados, dijo a la AP el miércoles que nunca la había conocido participando en una protesta de ningún tipo.

Becca Good dijo que la pareja, que anteriormente vivía en Kansas City, Misuri, se había establecido en Minneapolis tras un largo viaje por carretera. Añadió que la gente que conocieron en las Ciudades Gemelas les había dado una fuerte sensación de que se cuidaban mutuamente.