Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"

El presidente Donald Trump en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, tras la captura y traslado a EU del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida. Foto: AP Photo/Alex Brandon

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, pidió a las autoridades cubanas "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

El inquilino de la Casa Blanca resaltó que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.

En cambio "ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos", ha argüido.

En un mensaje anterior, Trump ha publicado un texto en el que un usuario de la red social X propone que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. "Marco Rubio será presidente de Cuba", plantea el usuario Cliff Smith, sin apenas actividad en su cuenta. "¡Me suena bien!", respondió Trump.