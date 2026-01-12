La mexicana Helena Moreno se convierte en la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La demócrata Helena Nancy Moreno, nacida en Xalapa, Veracruz, asumió este lunes como la alcaldesa número 63 de Nueva Orleans, convirtiéndose en la primera latina en ocupar el cargo en la historia de la ciudad y en todo el estado de Luisiana. Es también la segunda mujer en liderar la alcaldía.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris administró el juramento a Moreno, presentándola como una líder "talentosa" y "dura".

Harris destacó su trayectoria y el simbolismo de su ascenso en un momento clave para la representación latina en la política estadunidense.

En su discurso inaugural, Moreno enfatizó la identidad multicultural de Nueva Orleans:

"Celebramos que Nueva Orleans es una ciudad acogedora, que tiene el corazón abierto, que honra sus raíces y abraza a otros. Mi propia historia es prueba de eso. Mi familia es una mezcla de culturas... Y sí, hablo español."

Moreno, de 48 años, nació el 30 de septiembre de 1977 en Veracruz y es hija de un ejecutivo petrolero mexicano (Felix Moreno) y una académica estadunidense (Nancy Pearson Moreno).

Migró con su familia a Texas durante su infancia y se estableció en Nueva Orleans, donde desarrolló una carrera como periodista de televisión (incluyendo reportajes en estaciones locales y NBC), agente inmobiliaria y política demócrata.

Previamente fue legisladora estatal y concejala del Ayuntamiento de Nueva Orleans, donde impulsó temas de inclusión, transparencia, seguridad pública, desarrollo económico y apoyo a comunidades inmigrantes.

Su elección ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando obtuvo alrededor del 55% de los votos en la primaria, evitando una segunda vuelta al derrotar a candidatos como Royce Duplessis y Oliver Thomas.

Su victoria fue celebrada como un hito para la comunidad hispana y migrante, especialmente en un contexto de tensiones migratorias.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, felicitó públicamente a Moreno, resaltando los lazos entre Veracruz y Nueva Orleans.