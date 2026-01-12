Meta prepara suministro masivo de energía nuclear para impulsar centros de datos de IA

El logotipo de Meta se muestra en una pantalla de video en LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025.. Foto: AP/Jeff Chiu

(AP).- Meta cerró tres acuerdos para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial, asegurando energía suficiente para iluminar el equivalente a unos 5 millones de hogares.

La empresa matriz de Facebook anunció el viernes acuerdos con TerraPower, Oklo y Vistra para la energía nuclear de su centro de datos de IA Prometheus, que se está construyendo en New Albany, Ohio. Meta anunció en julio Prometheus, un clúster de 1 gigavatio que se extenderá por varios edificios de centros de datos. Se prevé que entre en funcionamiento este año.

No se revelaron los términos financieros de los acuerdos con TerraPower, Oklo y Vistra.

Meta, liderada por Mark Zuckerberg, dijo en un comunicado el viernes que los tres acuerdos respaldarán hasta 6.6 gigavatios de energía limpia nueva y existente para 2035. Un solo gigavatio, según un estándar general de la industria para servicios públicos, puede abastecer a unos 750 mil hogares.

“Estos proyectos agregan energía confiable y firme a la red, refuerzan la cadena de suministro nuclear de Estados Unidos y respaldan empleos nuevos y existentes para construir y operar plantas de energía estadounidenses”, afirmó la compañía.

Meta afirmó que su acuerdo con TerraPower proporcionará financiación para el desarrollo de dos nuevas unidades Natrium capaces de generar hasta 690 megavatios de potencia firme, con entrega prevista para 2032. El acuerdo también otorga a Meta derechos sobre la energía de hasta otras seis unidades Natrium capaces de producir 2.1 gigavatios, con entrega prevista para 2035.

Meta también comprará más de 2.1 gigavatios de energía de dos plantas de energía nuclear Vistra en funcionamiento en Ohio, además de la energía proveniente de las ampliaciones en las dos plantas de Ohio y una tercera planta de energía nuclear Vistra en Pensilvania.

Vistra afirmó que la electricidad de las tres centrales eléctricas —Beaver Valley en Pensilvania y Davis-Besse y Perry en Ohio— seguirá circulando por la red eléctrica del Atlántico Medio para todos los clientes. También indicó que los acuerdos con Meta le brindan la certeza necesaria para solicitar a los reguladores federales la renovación de las licencias de los reactores por 20 años.

Las empresas tecnológicas han estado bajo presión en la estresada red del Atlántico Medio (que incluye Ohio y Pensilvania) para construir nuevas fuentes de energía para satisfacer todas las necesidades eléctricas de sus nuevos centros de datos allí.

Jesse Jenkins, profesor adjunto de ingeniería en la Universidad de Princeton que se especializa en sistemas de energía, dijo que poner en funcionamiento Prometheus sin una nueva fuente de energía sólo aumentará las tarifas de electricidad en toda la red del Atlántico medio.

Los contribuyentes del Atlántico Medio ya están pagando facturas de electricidad más altas para respaldar los centros de datos nuevos y propuestos.

El acuerdo con Oklo, que cuenta a Sam Altman de OpenAI como uno de sus mayores inversores, ayudará a desarrollar un campus de energía de 1,2 gigavatios en el condado de Pike, Ohio, para respaldar los centros de datos de Meta en la región.

Los acuerdos de energía nuclear llegan después de que Meta anunció en junio que alcanzó un acuerdo de 20 años con Constellation Energy.