Trump anuncia la imposición de un arancel del 25% a países que hagan negocios con Irán

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición inmediata de una tarifa arancelaria del 25% a cualquier país que lleve a cabo cualquier tipo de negocios con la República Islámica de Irán.

“Efectivo inmediatamente, cualquier país que esté haciendo negocios con la República Islámica de Irán pagará una tarifa del 25% por cualquier y todos los negocios que haga con Estados Unidos”, informó Trump por medio de la red cibernética Truth Social.

El mensaje, que fue reproducido por la Casa Blanca, es el primer paso que toma el gobierno de Trump en contra de Irán, luego de que en los últimos días el gobierno de la nación islámica ha lanzado represalias brutales contra su población que protesta y exige un cambio de régimen.

La noche del pasado domingo, el mandatario estadunidense declaró a medios de comunicación que ante la violencia letal que estaba usando el gobierno iraní contra los manifestantes que piden un cambio de gobierno y régimen, ponderaría incluso el utilizar al Pentágono como una medida.

“Esta orden es final y conclusiva”, remata Trump en el mensaje de Truth Social sobre la imposición de la tarifa arancelaria del 25% que claramente es parte de una estrategia para intentar estrangular económicamente al régimen islámico en Irán.

Trump lleva días valorando una serie de opciones para intervenir en Irán, las que como objetivo final tienen el que se logre un cambio régimen en la nación islámica, a la cual también tiene sometida con amenazas de ataques militares si continua con sus planes de desarrollo nuclear.

En el Congreso federal de los Estados Unidos han surgido voces radicales entre el partido republicano como la del senador Lindsey Graham, del estado de Carolina del Sur, quien pide a Trump ordenar el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán.

La comunidad internacional está consternada por las brutales represiones del gobierno iraní en contra de los manifestantes, sin embargo, ningún país siquiera habla de la posibilidad de intervenir militarmente en la nación islámica para asesinar al Ayatollah Khamenei.