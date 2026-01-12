Trump dice que Irán quiere negociar mientras el número de muertos en las protestas aumenta a 599. Foto: UGC vía AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica por su represión a los manifestantes en protestas a nivel nacional que, según activistas, el lunes dejaron al menos 599 muertos.

Irán no reaccionó directamente a los comentarios de Trump, que se produjeron después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán —un antiguo interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán este fin de semana. Tampoco está claro qué podría prometer Irán, sobre todo considerando que Trump ha impuesto estrictas exigencias sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste en que son cruciales para su defensa nacional.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, hablando con diplomáticos extranjeros en Teherán, insistió en que “la situación está bajo control total” en comentarios que culparon a Israel y a Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

"Por eso las manifestaciones se tornaron violentas y sangrientas, para darle una excusa al presidente estadunidense para que interviniera", declaró Araghchi, en declaraciones difundidas por Al Jazeera. La cadena, financiada por Qatar, ha podido informar en directo desde Irán, a pesar del corte de internet.

Sin embargo, Araghchi afirmó que Irán estaba "abierto a la diplomacia". El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que seguía abierto un canal hacia Estados Unidos, pero que las conversaciones debían basarse en la aceptación de los intereses y preocupaciones mutuos, no en una negociación unilateral y dictada.

Mientras tanto, manifestantes progubernamentales inundaron las calles el lunes en apoyo a la teocracia, una demostración de fuerza tras días de protestas que desafiaban directamente el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles de personas, que gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!".

Otros gritaron: “¡Muerte a los enemigos de Dios!”. El fiscal general de Irán advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, lo que se castiga con la pena de muerte.

Trump reconoce propuesta de diálogo

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

"El ejército lo está analizando, y estamos considerando opciones muy sólidas", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Al preguntársele sobre las amenazas de represalia de Irán, respondió: "Si lo hacen, los atacaremos con una intensidad sin precedentes".

Trump dijo que su administración estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los informes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

"Creo que están cansados ??de que Estados Unidos los maltrate", dijo Trump. "Irán quiere negociar".

Irán, a través del presidente del parlamento del país, advirtió el domingo que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Washington usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10 mil 600 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en disturbios anteriores de los últimos años y ha proporcionado el número de muertos. La agencia se basa en la información contrastada por simpatizantes en Irán. Añadió que 510 de los muertos eran manifestantes y 89 miembros de las fuerzas de seguridad.

Con internet y líneas telefónicas interrumpidas en Irán, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Associated Press no ha podido calcular de forma independiente el número de víctimas. El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas.

Quienes residen en el extranjero temen que el bloqueo informativo esté animando a los miembros más radicales de los servicios de seguridad iraníes a lanzar una violenta represión. Los manifestantes inundaron las calles de Teherán y de su segunda ciudad más grande desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. Vídeos en línea supuestamente mostraban más manifestaciones desde la noche del domingo hasta el lunes, y un funcionario de Teherán las reconoció en los medios estatales.

A las 14:00 horas del lunes, la televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes que abarrotaban Teherán hacia la plaza Enghelab, también conocida como la plaza de la "Revolución Islámica", en la capital. Durante toda la mañana, la televisión había estado transmitiendo declaraciones del gobierno iraní, las fuerzas de seguridad y los líderes religiosos que asistían a la manifestación.

Calificó la manifestación como un "levantamiento iraní contra el terrorismo sionista estadounidense", sin abordar la indignación subyacente en el país por la crisis económica. La televisión estatal transmitió imágenes de manifestaciones similares en todo el país, intentando dar a entender que había superado las protestas

El miedo invade la capital de Irán

En Teherán, un testigo declaró a AP que las calles estaban vacías al atardecer, cuando se llama a la oración cada noche. Para la Isha, o la oración nocturna, las calles están desiertas.

Parte de esto se debe al miedo a verse atrapado en la represión. La policía envió un mensaje de texto al público que advertía: “Dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas reuniones anoche y sus planes de causar muertes, así como la firme decisión de no tolerar ningún apaciguamiento y de enfrentar con firmeza a los alborotadores, se recomienda encarecidamente a las familias que cuiden de sus hijos jóvenes y adolescentes”.

Otro texto, que supuestamente provenía del brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar, también advertía directamente a la gente de no participar en las manifestaciones.

El testigo habló bajo condición de anonimato debido a la represión en curso.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el desplome del rial iraní, que se cotiza a más de 1.4 millones por dólar, mientras la economía iraní se ve afectada por las sanciones internacionales impuestas, en parte, por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y derivaron en llamamientos que cuestionan directamente la teocracia iraní.

Vídeo muestra cadáveres en las afueras de la capital

Mientras tanto, un video que circula en línea pretende mostrar docenas de cadáveres en una morgue en las afueras de la capital de Irán.

Personas con conocimiento de las instalaciones y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, dijeron el lunes que el video muestra el Centro de Medicina Forense Kahrizak.

En las imágenes, se ve a gente caminando junto a docenas de cadáveres en bolsas, dispuestos en una gran sala, intentando identificarlos. En algunos casos, se ven cuerpos tendidos en el exterior sobre lonas azules. En parte de la grabación se ve un camión grande.