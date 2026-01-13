Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EU

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en Moscú, el 1 de marzo de 2019. Foto: Foto AP/Pavel Golovkin, Archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, después de que compartiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" del país latinoamericano tras el ataque de Washington que dejó un centenar de muertos y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.

Rodríguez aprovechó la ocasión para "ratificar y reafirmar la soberanía y la independencia de Venezuela". Asimismo, agregó que están "avanzando en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para hacer reivindicar y para proteger los derechos" de Venezuela.

La imagen, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país.

La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces.