El Pentágono adopta el chatbot de inteligencia artificial Grok de Musk. Foto: AP / Matt Rourke, Archivo

WASHINGTON (AP).- El lunes 12 de enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el chatbot de inteligencia artificial Grok de Elon Musk se unirá al motor de inteligencia artificial generativa de Google para operar dentro de la red del Pentágono, como parte de un esfuerzo más amplio para alimentar la mayor cantidad posible de datos militares a la tecnología en desarrollo.

"Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas de nuestro departamento", dijo Hegseth en un discurso en la compañía de vuelos espaciales de Musk, SpaceX, en el sur de Texas.

El anuncio llega apenas unos días después de que Grok, que está integrado en X, la red social propiedad de Musk, provocara protestas y escrutinio mundial por generar imágenes deepfake altamente sexualizadas de personas sin su consentimiento.

Malasia e Indonesia bloquearon Grok, mientras que el organismo independiente de control de seguridad en línea del Reino Unido anunció una investigación el lunes. Grok ha limitado la generación y edición de imágenes a los usuarios de pago.

Hegseth afirmó que Grok se implementará en el Departamento de Defensa a finales de este mes y anunció que pondría a disposición todos los datos pertinentes de los sistemas informáticos militares para su explotación por IA. También indicó que los datos de las bases de datos de inteligencia se incorporarían a los sistemas de IA.

El impulso agresivo de Hegseth para adoptar esta tecnología aún en desarrollo contrasta con la administración Biden, que, si bien presionó a las agencias federales para que desarrollaran políticas y usos para la IA, también se mostró cautelosa ante su uso indebido. Los funcionarios afirmaron que se necesitaban normas para garantizar que la tecnología, que podría aprovecharse para la vigilancia masiva, los ciberataques o incluso dispositivos autónomos letales, se utilizara de forma responsable.

A finales de 2024, la administración Biden promulgó un marco que obligaba a las agencias de seguridad nacional a ampliar el uso de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, pero prohibía ciertos usos, como aplicaciones que violaran derechos civiles protegidos por la Constitución o cualquier sistema que automatizara el despliegue de armas nucleares. No está claro si estas prohibiciones siguen vigentes bajo la administración Trump.

Durante su discurso, Hegseth habló de la necesidad de optimizar y acelerar las innovaciones tecnológicas dentro del ejército, diciendo: “Necesitamos que la innovación venga de cualquier parte y evolucione con velocidad y propósito”.

Señaló que el Pentágono posee “datos operativos probados en combate durante dos décadas de operaciones militares y de inteligencia”.

"La IA es tan buena como los datos que recibe, y vamos a asegurarnos de que así sea", dijo Hegseth.

El secretario de Defensa dijo que quiere que los sistemas de IA dentro del Pentágono sean responsables, aunque continuó diciendo que estaba ignorando cualquier modelo de IA "que no permita luchar en guerras".

Hegseth dijo que su visión para los sistemas de IA militares significa que operan "sin restricciones ideológicas que limiten las aplicaciones militares legales", antes de agregar que la "IA del Pentágono no será consciente".

Musk desarrolló y presentó Grok como una alternativa a lo que él llamó interacciones de "IA consciente" de chatbots rivales como Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI. En julio, Grok también causó controversia tras aparentemente hacer comentarios antisemitas que elogiaban a Adolf Hitler y compartir varias publicaciones antisemitas.