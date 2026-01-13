EU presume haber revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca

Donald Trump
EU presume haber revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Trump a la Casa BlancaSe han anulado los permisos de “miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol”, de acuerdo con el Departamento de Estado
MADRID (EUROPA PRESS).- La Administración de Donald Trump aseguró este lunes que ha revocado más de 100 mil visados desde que el presidente estadunidense volvió a la Casa Blanca a una semana de que cumpla un año en el poder, en el marco de su política antimigratoria.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a través de su perfil en la red social X que esta medida “incluye unos ocho mil visados de estudiante y 2 mil 500 visados especializados para personas que tuvieron encuentros con las fuerzas de seguridad del país por actividades delictivas".
"Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos", añadió la cartera ministerial encabezada por Marco Rubio.
De hecho, su portavoz, Tommy Pigott, aseguró que han anulado los permisos de "miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol".
