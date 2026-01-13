Fiscal surcoreano pide pena de muerte para el expresidente Yoon por decreto de ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP).- Un fiscal independiente exigió el martes la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión en relación con su efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

Yoon, quien fue destituido de su cargo en abril pasado y se encuentra en prisión, enfrenta ocho juicios por diversos cargos penales relacionados con su debacle con la ley marcial y otros escándalos que estallaron durante su mandato. Los cargos más significativos son los de haber dirigido una rebelión.

El equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó al Tribunal del Distrito Central de Seúl que condenara a Yoon a muerte, según el tribunal, que se espera que emita un veredicto en febrero.

Durante la sesión judicial del martes, Park Eok-su, investigador principal del equipo de Cho, calificó el decreto de Yoon de "actividades antiestatales" y "un autogolpe". Alegó que la acción de Yoon tenía como objetivo prolongar su mandato neutralizando la estructura constitucional de los sistemas de gobierno estatales.

Los expertos afirman que el tribunal probablemente condenará a Yoon a cadena perpetua. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997, y los tribunales locales rara vez han dictado la pena de muerte en los últimos años.

Yoon es el primer presidente surcoreano que se enfrenta a una posible pena de muerte tras dejar el cargo, desde que el exmilitar Chun Doo-hwan fue condenado a muerte en 1996 por diversos delitos. La pena de muerte de Chun fue posteriormente conmutada por cadena perpetua, y finalmente fue indultado y puesto en libertad.

Yoon tenía previsto hacer declaraciones en la audiencia del martes. Yoon, conservador, ha sostenido que su decreto fue un intento desesperado, pero pacífico, de concienciar a la opinión pública sobre lo que consideraba el peligro del Partido Demócrata, la oposición liberal, que utilizó su mayoría legislativa para obstruir su agenda. Calificó al parlamento, controlado por la oposición, de "una guarida de criminales" y "fuerzas antiestatales".

Caída espectacular

El decreto de Yoon, el primero de su tipo en más de 40 años, llevó a tropas armadas a las calles de Seúl para rodear la Asamblea Nacional y entrar en las oficinas electorales. Esto evocó recuerdos traumáticos de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, cuando gobernantes respaldados por los militares utilizaron la ley marcial y otros decretos de emergencia para desplegar soldados y vehículos blindados en lugares públicos y reprimir las protestas prodemocráticas.

La noche en que Yoon declaró la ley marcial, miles de personas se congregaron en la Asamblea Nacional para oponerse al decreto y exigir su dimisión. Un número suficiente de legisladores, incluidos miembros del partido gobernante de Yoon, lograron entrar en el salón de actos para votar en contra del decreto.

Los observadores describieron la acción de Yoon como un suicidio político, lo que supone una caída espectacular para el exfiscal estrella que ganó la presidencia de Corea del Sur en 2022, un año después de entrar en la política. La Asamblea Nacional lo destituyó y remitió el caso al Tribunal Constitucional, que resolvió destituirlo como presidente.

El decreto de Yoon y el vacío de poder resultante sumieron a Corea del Sur en la agitación política, detuvieron la diplomacia de alto nivel del país y sacudieron sus mercados financieros.

Lee Jae Myung, exlíder del Partido Demócrata que lideró el proceso de destitución de Yoon, se convirtió en presidente en unas elecciones anticipadas en junio pasado. Tras asumir el cargo, Lee nombró a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones que involucran a Yoon, su esposa y sus allegados.

La oficina del presidente dijo el martes que espera que el poder judicial dicte sentencia sobre Yoon de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas públicas.

Se había especulado que Yoon recurrió a la ley marcial para proteger a su esposa, Kim Keon Hee, de posibles investigaciones por corrupción. Sin embargo, al concluir una investigación de seis meses el mes pasado, el equipo del fiscal independiente Cho concluyó que Yoon conspiró durante más de un año para imponer la ley marcial con el fin de eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder.

Otros procesos penales

Los cargos de rebelión contra Yoon conllevan la pena de muerte o cadena perpetua, si es declarado culpable. Sin embargo, los jueces tienen cierto margen de maniobra y pueden conmutar la pena a tan solo 10 años de prisión si así lo desean.

El equipo de Cho solicitó el mes pasado una pena de 10 años de prisión por la anterior desobediencia de Yoon a los intentos de las autoridades de ejecutar su orden de detención y otros cargos como abuso de poder y falsificación de documentos oficiales. Los abogados de Yoon acusaron al equipo de Cho de actuar políticamente y de carecer de fundamento legal para exigir una sentencia tan "excesiva".

Otro de los juicios contra Yoon se centra en cargos como ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte para avivar deliberadamente la hostilidad y buscar un pretexto para declarar la ley marcial. Otros juicios acusan a Yoon de manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y de recibir encuestas de opinión gratuitas de un agente electoral a cambio de un favor político.

Yoon niega todos los cargos.

Las posibles sentencias de prisión que Yoon podría recibir en estos juicios podrían importar en caso de que evite la pena de muerte o cadena perpetua por sus cargos de rebelión, dijo Park SungBae, un abogado especializado en derecho penal.

Tanto Yoon como el fiscal independiente podrían apelar el caso de rebelión ante un tribunal superior y luego ante la Corte Suprema. Park afirmó que el veredicto de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, probablemente se conocerá este año.

Decenas de altos funcionarios y comandantes militares de la administración de Yoon han sido arrestados, acusados ??o investigados por su participación en la imposición de la ley marcial por parte de Yoon y otras acusaciones. El equipo de Cho exigió el martes cadena perpetua para el ministro de defensa de Yoon, Kim Yong Hyun, y de 10 a 30 años de prisión para ex altos oficiales militares y policiales.