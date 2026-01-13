Incendios arrasan miles de hectáreas en la Patagonia; con 10% de focos activos, el riesgo persiste

Un avión lanza agua para combatir incendios forestales en Epuyén, Patagonia, Argentina, el domingo 11 de enero de 2026. Foto: AP Foto/Nicolas Palacios

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, realizó el balance más reciente la noche del domingo.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, informó Adorni.

En el marco del operativo federal de combate contra los incendios forestales, distintos organismos del Estado nacional desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas



Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se… — Manuel Adorni (@madorni) January 12, 2026

En el epicentro de la tragedia, la Comarca Andina chubutense, en donde trabajan 560 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios, personal de apoyo logístico y técnicos. El despliegue incluye helicópteros, aviones cisternas, aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte capaz de descargar 15 mil litros por cada sobrevuelo.

Las condiciones meteorológicas dieron un respiro parcial durante el domingo, con la caída de lluvias aisladas en sectores de Chubut, aunque los pronósticos indican que los vientos fuertes y la extrema sequedad volverán a predominar en los próximos días.

“Los miserables que iniciaron el incendio van a terminar en la cárcel”

La investigación judicial ya tiene una conclusión preliminar clara: el incendio que el 5 de enero comenzó cerca de Puerto Patriada, a orillas del lago Epuyén, fue intencional. Según determinó la Fiscalía a cargo del caso, se utilizó combustible acelerante para dar inicio al fuego.

El gobernador Ignacio Torres fue tajante desde los primeros días: “Los miserables que provocaron el incendio acabarán en la cárcel”.

La provincia ofrece una recompensa de aproximadamente 34 mil dólares por información que permita identificar y detener a los responsables.

Evacuaciones y víctimas en una zona turística en vilo

El fuego devoró miles de hectáreas de vegetación y rodeó la pequeña localidad de Epuyén, un paraje de poco más de 2 mil habitantes encerrado entre un lago de origen glaciar y cerros con bosques nativos. Por lo que decenas de familias han sido evacuadas también en la localidad de El Hoyo.

Durante la primera semana de la emergencia, a principios de enero, se llegó a evacuar a más de 3 mil turistas, en su mayoría de Puerto Patriada y alrededores.

Dos brigadistas sufrieron quemaduras de consideración y debieron ser hospitalizados. “Es triste ver todo ardiendo. A veces uno hace lo que puede y no es suficiente. Lo que está pasando es terrible”, expresó el bombero voluntario Jorge Aranea mientras combatía las llamas en El Hoyo.

El fuego amenaza además zonas de alto valor ecológico y turístico: bosques nativos de la cordillera, lagos de gran belleza y establecimientos ganaderos que constituyen la base económica de la Comarca Andina.

La Patagonia en llamas: un drama extendido

Los incendios no se limitan a Chubut. Neuquén mantiene focos activos de menor extensión, mientras que en Río Negro y Santa Cruz las autoridades informan que los principales frentes fueron contenidos, aunque persiste el estado de emergencia.

GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

El presidente argentino, Javier Milei, expresó su reconocimiento en redes sociales: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric ofreció colaboración bilateral para aportar recursos adicionales al combate de los incendios.

Contexto alarmante: la peor temporada en décadas

Expertos coinciden en que los incendios de este verano austral 2025-2026 se encuentran entre los más graves de las últimas tres décadas. Hernán Giardini, coordinador del programa Bosques de Greenpeace Argentina, advirtió que “la superficie quemada se ha cuadruplicado con respecto a la temporada anterior”.

Entre enero y febrero de 2025 ya se habían perdido más de 32 mil hectáreas en la Patagonia. Este año, con apenas diez días de enero transcurridos, la cifra en Chubut ya se acerca a las 12 mil hectáreas y la temporada de mayor riesgo (diciembre-marzo) recién comienza.

Sequía extrema, temperaturas muy por encima de lo habitual y ráfagas de viento que superan los 70 kilómetros por hora conforman la combinación letal que transforma cualquier chispa, accidental o intencional, en una catástrofe de dimensiones regionales.

Con información de AFP, AP, EFE y medios locales.

Autor: Samuel Salgado