Los Clinton se niegan a testificar en la investigación de Epstein de la Cámara de Representantes. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- Este día, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para testificar en la investigación de un comité de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.

Los Clinton, en una carta publicada en redes sociales, criticaron duramente la investigación de Supervisión de la Cámara de Representantes, calificándola de "legalmente inválida", incluso mientras legisladores republicanos preparaban un proceso por desacato al Congreso en su contra. Los Clinton escribieron que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano James Comer, está a punto de iniciar un proceso "literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento".

"Nos defenderemos con firmeza", escribieron los Clinton, demócratas. Acusaron a Comer de permitir que otros exfuncionarios presentaran declaraciones escritas sobre Epstein al comité, mientras aplicaban citaciones selectivamente en su contra.

Comer dijo que iniciará el proceso por desacato al Congreso la próxima semana. Esto podría iniciar un proceso complejo y políticamente confuso, algo que el Congreso rara vez ha hecho y que podría resultar en un procesamiento por parte del Departamento de Justicia.

"Nadie acusa a los Clinton de ninguna irregularidad. Solo tenemos preguntas", declaró Comer a la prensa después de que Bill Clinton no se presentara a una declaración jurada en la Cámara de Representantes el martes.

Añadió: “Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos”.

Clinton nunca ha sido acusada de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero mantuvo una amistad bien documentada con el rico financista durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Los republicanos se han centrado en esa relación mientras luchan contra las demandas de un informe completo de las malas acciones de Epstein.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio.

“Hemos intentado darles la poca información que tenemos. Lo hemos hecho porque los crímenes del Sr. Epstein fueron atroces”, escribieron los Clinton en la carta.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo. El presidente Donald Trump invocó esta historia en 2022, entre su primer y segundo mandato, cuando se enfrentó a una citación del comité de la Cámara de Representantes que investigaba el mortal disturbio del 6 de enero de 2021, perpetrado por una turba de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.

Los abogados de Trump citaron décadas de precedentes legales que, según ellos, protegían a un expresidente de ser citado ante el Congreso. El comité finalmente retiró la citación.

Comer también indicó que el comité de Supervisión no intentaría obligar a Trump a testificar sobre Epstein, diciendo que no podía obligar a un presidente en funciones a testificar.

Trump, republicano, también mantuvo una amistad bien documentada con Epstein. Ha declarado que rompió esa relación antes de que Epstein fuera acusado de abuso sexual.