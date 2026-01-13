Murió a los 86 años Claudette Colvin, pionera del movimiento por los derechos civiles en EU. Foto: AP

MONTGOMERY, Alabama (AP).- Claudette Colvin, cuyo arresto en 1955 por negarse a ceder su asiento en un autobús segregado de Montgomery contribuyó a impulsar el movimiento moderno por los derechos civiles, falleció. Tenía 86 años.

La Fundación del Legado Claudette Colvin anunció su fallecimiento el martes. Ashley D. Roseboro, de la organización, confirmó que falleció por causas naturales en Texas.

Colvin, a los 15 años, fue arrestada nueve meses antes de que Rosa Parks ganara fama internacional por negarse también a ceder su asiento en un autobús segregado.

Un conductor de autobús llamó a la policía el 2 de marzo de 1955 para quejarse de que dos niñas negras estaban sentadas cerca de dos niñas blancas, violando las leyes de segregación. Una de las niñas negras se movió hacia atrás cuando se le pidió, según un informe policial, pero Colvin se negó y fue arrestada.

En el momento del arresto de Colvin, la frustración por el trato que recibían las personas negras en el sistema de autobuses urbanos era cada vez mayor. El arresto de Parks, agente local de la NAACP, el 1 de diciembre de 1955, se convirtió en el detonante final del boicot de autobuses de Montgomery, que duró un año. Este boicot catapultó al reverendo Martin Luther King Jr. a la fama nacional y se considera el inicio del movimiento moderno por los derechos civiles.

Colvin se convirtió en demandante en la demanda histórica que prohibió la segregación racial en los autobuses de Montgomery.

“Mi mentalidad era la libertad”, dijo Colvin en 2021 sobre su negativa a ceder su asiento.

“Así que no me iba a mover ese día”, dijo. “Les dije que la historia me tenía pegada al asiento”.

El alcalde de Montgomery, Steven Reed, dijo que la acción de Colvin “ayudó a sentar las bases legales y morales para el movimiento que cambiaría a Estados Unidos”.

Colvin nunca fue tan conocido como Parks, y Reed dijo que su valentía "a menudo se pasaba por alto".