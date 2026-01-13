Suman al menos 2 mil personas muertas por protestas en Irán, denuncian activistas

Una morgue con docenas de cuerpos y dolientes tras la represión de protestas a las afueras de la capital iraní, en Kahrizak, provincia de Teherán. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Al menos 2.003 personas han muerto durante las protestas en Irán, informaron activistas, mientras los iraníes pudieron llamar al extranjero desde sus celulares por primera vez desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña de represión de las movilizaciones a nivel nacional.

El número de muertos, según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, supera con creces el de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979. Estas manifestaciones, que comenzaron hace poco más de dos semanas en respuesta a la crisis económica, pronto se dirigieron contra la teocracia, particularmente el líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei.

Imágenes obtenidas el martes por The Associated Press de las manifestaciones en Teherán muestran grafitis y cánticos pidiendo la muerte de Jamenei, algo punible con la sentencia de muerte.

Poco después de que se hiciera público el nuevo número de muertos, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social: “¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - TÓMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!”

Añadió: “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que el asesinato sin sentido de manifestantes se DETENGA. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”. Trump no dio detalles.

El ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi declaró en una entrevista transmitida el lunes por la noche en Al Jazeera, una cadena de noticias satelital financiada por Qatar, que continuaba comunicándose con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

La comunicación "continuó antes y después de las protestas y aún continúa", señaló Araghchi. Sin embargo, "las ideas y amenazas propuestas por Washington contra nuestro país son incompatibles". No ha tenido una reacción a los últimos comentarios en línea de Trump.

Aumento en el número de muertos

El grupo activista afirmó que 1.850 de los fallecidos eran manifestantes y 135 estaban afiliados al gobierno. Otros nueve niños murieron y nueve civiles que, según dijo, no participaron en las protestas también fueron asesinados. Dijo que más de 16.700 personas habían sido detenidas.

Con el internet caído en Irán, determinar el alcance de las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras totales de bajas.

Skylar Thompson, de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, dijo a AP que el nuevo número de muertos es impactante , particularmente porque es cuatro veces el número de muertos de las protestas por la muerte de Mahsa Amini de 2022.

Advirtió que este número aún aumentaría: “Estamos horrorizados, pero aún creemos que el número es conservador".

Las llamadas de los iraníes dieron un vistazo de la vida después de haber sido desconectados del mundo exterior el jueves por la noche.

Testigos describieron una fuerte presencia de seguridad en el centro de Teherán, edificios gubernamentales quemados, cajeros automáticos destrozados y pocos transeúntes. Mientras tanto, la gente sigue preocupada por lo que vendrá, incluida la posibilidad de un ataque de Estados Unidos.

“Mis clientes hablan sobre la reacción de Trump mientras se preguntan si planea un ataque militar contra la República Islámica”, dijo el comerciante Mahmoud, quien solo dio su nombre de pila por temor a su seguridad. “Supongo que ni a Trump ni a ningún otro país extranjero le importan los intereses de los iraníes”.

Reza, un taxista que también dio solo su nombre de pila, declaró que las protestas siguen en la mente de muchas personas. “La gente, especialmente los jóvenes, está desesperanzada, pero hablan de continuar las protestas”, dijo.

Los iraníes se comunican, pero el mundo no puede comunicarse

Varias personas en Teherán pudieron llamar a la AP el martes y hablar con un periodista. La oficina de la AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números. Los testigos dijeron que los mensajes de texto aún no funcionaban y que los usuarios de internet en Irán podían conectarse a sitios web aprobados por el gobierno localmente, pero no a nada en el extranjero.

Según los testigos, agentes de la policía antidisturbios, con cascos y armaduras, llevaban palos, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno. La policía vigilaba en las principales intersecciones. Cerca, los testigos vieron a miembros de la fuerza Basij, todos voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que llevaban armas de fuego y palos. Funcionarios de seguridad vestidos de civil eran visibles en espacios públicos.

Varios bancos y oficinas gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios, relataron los testigos. Los bancos luchaban por completar transacciones sin internet, añadieron.

Sin embargo, las tiendas estaban abiertas, aunque había poco tráfico peatonal en la capital. Se esperaba que el Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, abriera el martes. Un testigo dijo haber hablado con varios comerciantes según los cuales las fuerzas de seguridad les ordenaron reabrir bajo cualquier circunstancia. Los medios estatales iraníes no habían reconocido esa orden.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

También parecía que el personal de los servicios de seguridad estaba buscando terminales de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades estaban allanando edificios de apartamentos con antenas parabólicas. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchos en la capital las tienen en sus hogares y las autoridades en general habían dejado de hacer cumplir la ley en los últimos años.

En las calles también se podía ver a personas desafiando a los agentes de seguridad vestidos de civil, que detenían a los transeúntes al azar.

La televisión estatal también leyó un comunicado sobre que los servicios de morgue y funerarias serían gratuitos, una señal de que algunos establecimientos probablemente cobraron tarifas altas por entregar cuerpos en medio de la represión.

El líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, elogió en un comunicado transmitido por la televisora estatal a las decenas de miles que participaron en las manifestaciones progubernamentales a nivel nacional el lunes.

"Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que detengan su engaño y no confíen en mercenarios traidores", dijo. "La nación iraní es fuerte y poderosa y está consciente del enemigo".

La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles, que gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!" Otros clamaban, "¡Muerte a los enemigos de Dios!" El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte.