Trump anuncia aranceles del 25% contra los países que mantengan relaciones comerciales con Irán

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de todos los países "que mantengan relaciones comerciales" con Irán, lo que supone una nueva escalada de las tensiones con el 'régimen de los ayatolás'.

La medida de Washington trata de presionar a Teherán a cuenta de las protestas multitudinarias que se han saldado con más de 500 muertos, según un reciente balance de la ONG Human Rights Activists News Agency. No obstante, también trata de obligar a los socios de Irán a que corten relaciones con el país.

En este sentido, la aplicación de nuevos gravámenes contra naciones como China o la India amenaza con resucitar la guerra arancelaria después de la tregua acordada con Pekín y la apertura de negociaciones con Nueva Delhi en torno a la redefinición de los flujos comerciales con EU.