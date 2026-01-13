Trump pide a los iranís seguir protestando contra el régimen islámico

WASHINGTON (apro) – Donald Trump, presidente de Estados Unidos instó a los iranís a seguir manifestándose en contra del gobierno de su país y cerró las puertas a cualquier negociación de la Casa Blanca con Teherán, advirtiendo que pagarán un precio muy caro por lo que están haciendo.

“Guarden los nombres de los asesinos y abusadores, ellos van a pagar un precio muy caro. He cancelado todas las reuniones con funcionarios de Irán hasta que paren los asesinatos sin sentido de los manifestantes. La ayuda va en camino. MIGA (Hagan Grande Irán Otra Vez)”, acotó Trump en su mensaje que concluye con el acrónimo de la última frase.

Ante la violencia desatada en Irán por parte del gobierno contra los manifestantes que piden un cambio de régimen, Trump aparentemente ya cerró la posibilidad al diálogo.

El pasado domingo, a bordo del avión presidencial Air Force One, el mandatario estadunidense dijo que su gobierno tendría conversaciones con el de Irán, aunque tampoco descartó la intervención del Pentágono para contener la violencia en las calles contra los manifestantes civiles.

Respecto a su mensaje sobre que la ayuda iba en camino, sin ser explícito, Trump da entender que su gobierno los protegerá de la violencia exacerbada y que comulga con ellos en que debe haber un cambio de régimen.

El lunes 12 de enero, Trump anunció que inmediatamente Estados Unidos impuso un arancel del 25% a los países que tengan tratos comerciales con Irán, como parte de las medidas unilaterales para ahorcar el régimen de la nación islámica.