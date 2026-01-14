Crece la tensión en Minnesota entre manifestantes y agentes federales por las redadas migratorias

Agentes federales detienen a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias el martes en Minneapolis. . Foto: AP / Adam Gray

MINNEAPOLIS, Minnesota, EU (AP) — Agentes federales arrojaron gases lacrimógenos y rociaron irritante en los ojos de activistas el martes durante otra jornada de enfrentamientos en Minneapolis, mientras estudiantes abandonaban una escuela suburbana en protesta por las audaces redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

En tanto, las repercusiones de la muerte a disparos de una mujer de Minneapolis a manos de un agente de inmigración se resintieron en la oficina local del Fiscal de los Estados Unidos, donde al menos cinco fiscales han presentado sus renuncias en medio de la controversia sobre el manejo de la investigación por parte del Departamento de Justicia federal, de acuerdo con personas al tanto del asunto.

Por separado, un funcionario del Departamento de Justicia dijo el miércoles que no hay base para una investigación penal de derechos civiles. El FBI ya inició una indagación sobre la muerte de Renee Good.

El conflicto entre agentes federales y la población civil continúa seis días después de que Good recibió un disparo en la cabeza mientras se alejaba de los agentes a bordo de su vehículo. Nubes de gas llenaron una calle de Minneapolis cerca de donde murió Good. Un hombre se frotó los ojos con nieve y gritaba pidiendo ayuda después de que agentes a bordo de un Jeep le rociaron un irritante naranja antes de alejarse.

Es común que la gente abuchee, se burle y suene silbatos naranjas cuando ven pasar a agentes fuertemente armados en vehículos sin identificación o caminando por las calles, todo como parte de un esfuerzo comunitario para advertir al vecindario y recordar al gobierno que siguen de cerca sus acciones.

"¿Quién no tiene silbato?", gritó un hombre con una bolsa de ellos.

Brita Anderson, quien vive cerca y acudió a apoyar a amigos del vecindario, dijo que estaba "indignada" de ver a agentes con equipo táctico y máscaras de gas, y se preguntó sobre su propósito.

"Sentí que la única razón por la que vendrían aquí es para acosar a la gente", señaló Anderson.

En Brooklyn Park, Minnesota, estudiantes que protestaban contra las redadas migratorias abandonaron la escuela, como lo han hecho alumnos en otros lugares esta semana.

Más tarde, una multitud se reunió fuera de un hotel de Minneapolis para golpear tambores y sonar silbatos mientras agentes con cascos y toletes montaban guardia dentro del lugar. También estallaron enfrentamientos entre manifestantes y los agentes que custodiaban el edificio federal que se utiliza como base para la batida migratoria en las Ciudades Gemelas.

La muerte de Good tiene un efecto dominó

Las renuncias en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos incluyen la del primer asistente del fiscal de los Estados Unidos, Joe Thompson, quien encabezaba la extensa acusación contra los planes para cometer fraude público en el estado, según personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato a fin de discutir asuntos de personal.

El Departamento de Seguridad Interior se comprometió a enviar a más de dos mil agentes de inmigración a Minnesota, en lo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha descrito como su mayor despliegue hasta la fecha, y el estado, junto con Minneapolis y St. Paul, interpusieron el lunes una demanda contra el gobierno de Trump para intentar detener o limitar el incremento.

La demanda afirma que el Departamento de Seguridad Interior está violando la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.

"Lo que estamos viendo son miles —en plural— miles de agentes federales entrando a nuestra ciudad. Y, sí, están teniendo un impacto tremendo en la vida cotidiana", afirmó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Un juez fijó una conferencia de estado para el miércoles.

Seguridad Interior asegura que ha realizado más de dos mil arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no retroceder. En respuesta a la demanda, la portavoz de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, acusó a las autoridades de Minnesota de ignorar la seguridad pública.

Tácticas del ICE en la agenda

En otra demanda, un juez anunció que el jueves o viernes dará a conocer su decisión sobre una solicitud para restringir el uso de la fuerza —como irritantes químicos— sobre personas que observan y graban las actividades de los agentes. Los abogados del gobierno argumentaron que los agentes deben protegerse a sí mismos.

El gobierno de Trump ha defendido repetidamente al agente de inmigración que disparó contra Good, diciendo que actuó en defensa propia. Pero esa explicación ha sido ampliamente criticada por Frey, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros, basándose en videos de la confrontación.

Las autoridades estatales y locales están llamando a la población a compartir videos y cualquier otra evidencia mientras buscan llevar a cabo una investigación por separado de la muerte de Good, después de que las autoridades federales insistieron en que abordarían el caso por su cuenta y no compartirían información.

En Wisconsin, la vicegobernadora Sara Rodriguez propuso que el estado prohíba los operativos migratorios alrededor de tribunales, hospitales, clínicas de salud, escuelas, iglesias y otros lugares. Ella espera suceder al gobernador Tony Evers, un colega demócrata, que no se postulará para un tercer mandato.

"Podemos echar un vistazo a eso, pero creo que prohibir cosas sin duda aumentará las acciones de Washington, D.C.", declaró Evers, refiriéndose al gobierno federal. "No tienden abordar esas cosas de forma adecuada".