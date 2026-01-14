EU anuncia inicio de la segunda fase de plan para Gaza; involucra el desarme de Hamás

El enviado estadunidense Steve Witkoff da un discurso en el Palacio de los Elíseos en París, el 6 de enero del 2026. Foto: Ludovic Marin, Pool photo via AP

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos anunció este miércoles que está avanzando hacia la siguiente fase del alto al fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase —tras dos años de bombardeos por parte Israel en el enclave palestino— incluyendo el establecimiento de un gobierno tecnocrático en Gaza.

Witkoff no ofreció detalles sobre quiénes formarían parte de la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza. La Casa Blanca de Trump tampoco ofreció más información.

Los mediadores del acuerdo de alto al fuego —Egipto, Turquía y Qatar— dieron la bienvenida al establecimiento del comité y dijeron que estaría liderado por Ali Shaath, un exviceministro de la Autoridad Palestina.

“Este es un desarrollo importante para mejorar la situación humanitaria en Gaza”, declararon en un comunicado conjunto.

El nativo de Gaza se desempeñó como viceministro de transporte con la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente. Shaath, ingeniero, es experto en desarrollo económico y reconstrucción, según su biografía en el sitio web del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Palestina.

Witkoff expresó que Estados Unidos espera que Hamás devuelva de inmediato al último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo.

Si bien el anuncio del miércoles indica un paso hacia adelante, un nuevo gobierno en Gaza y el alto al fuego enfrentan una serie de enormes desafíos, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo y el difícil proceso para desarmar a Hamás, mientras continúan los ataques israelíes.

Los designados para un comité tecnocrático son parte de un plan más amplio para poner fin al gobierno de 18 años de Hamás en Gaza. Los designados administrarán los asuntos diarios en Gaza, bajo la supervisión de una "Junta de Paz" liderada por Trump, cuyos miembros tampoco han sido nombrados aún.

El alto al fuego alcanzado bajo el plan de 20 puntos de Trump entró en vigor en octubre, pero cientos de palestinos han sido asesinados por ataques israelíes desde entonces.

Bajo la primera fase del acuerdo de tres fases, Hamás liberó a todos menos uno de los rehenes que tenía en su poder a cambio de cientos de palestinos que estaban detenidos por Israel.

El comité tecnocrático que Witkoff dijo que se establecería bajo la segunda fase tendrá la tarea de proporcionar servicios públicos a los más de 2 millones de palestinos en Gaza, pero enfrenta enormes desafíos e incógnitas abiertas, incluyendo sobre sus operaciones y financiamiento.

Las Naciones Unidas han estimado que la reconstrucción costará más de 50 mil millones de dólares. El proceso probablemente tomará años, y hasta ahora se ha prometido poco dinero.

También está el desafío más inmediato de averiguar cómo hacerse cargo de los servicios básicos después de casi dos décadas de gobierno liderado por Hamás en Gaza.