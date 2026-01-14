EU suspende el trámite de visas en 75 países; México quedó excluido de esa lista

El presidente Donald Trump baja las escaleras del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: ap

WASHINGTON (apro) – El Departamento de Estado anunció la suspensión de trámite de visas en 75 países, México quedó excluido de esa lista, sin embargo 17 naciones del Hemisferio Occidental están en la bitácora y de entre estas resaltan Brasil y Colombia.

Por medio de un mensaje en la red social X, el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio sostiene que la suspensión obedece a que los peticionarios del visado no inmigrante de esas naciones pueden ser potencialmente una “carga social” a Estados Unidos.

La suspensión del procedimiento de visado a los ciudadanos de los países afectados entra en efecto a partir del 21 de enero de este año, la especificación de la solicitud de visa no afecta a peticiones para fines de turismo o de trabajo.

No obstante, Rubio instruyó a las embajadas y consulados de Estados Unidos en los 75 países afectados que hagan más restrictivas y rigurosas las entrevistas consulares de los peticionarios de todo tipo de visa para que puedan detectar a posibles “personas cargas sociales”.

Las naciones del Hemisferio Occidental afectadas son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y la República del Uruguay.

Desde el año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump había anunciado que suspendería visados no inmigrantes a países cuyos ciudadanos eventualmente se convierten en una carga social para el erario estadunidense por los programas humanitarios que reciben.

El resto de los países afectados son: Afganistán, Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bielorrusia, Buthán, Bosnia, Burma, Cambodia, Camerún, Cape Verde, Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jordania, Kazahstán, Kosovo, Kuwait, Kyrsegyzstan, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria, Paquistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sur de Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uzbekistán y Yemen.