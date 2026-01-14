Irán enfrenta la mayor ola de protestas masivas desde 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El régimen teocrático iraní —que surgió tras el levantamiento popular en 1979— enfrenta una nueva crisis que pone de relieve las tensiones acumuladas durante años, tras varias represiones en contra de la población.

En las calles de Irán, miles de personas se suman a la mayor ola de protestas contra el régimen desde el 2022.

Hace tres años, la chispa que encendió el descontento popular fue el asesinato de la joven Jina Mahsa Amini a manos de la policía moral por la forma en que llevaba el velo de uso obligatorio. Ahora las personas salen a protestar por la crisis económica. En ambos casos el gobierno reaccionó con la brutal represión a los manifestantes.

La represión de las protestas en las últimas semanas ha dejado al menos dos mil personas fallecidas —entre ellas nueve menores de edad— y más de 10 mil detenidas, de acuerdo con datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRAN).

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por la situación económica, pero rápidamente adquirieron un tono político, con consignas en contra del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. Se han registrado en 606 localidades de 187 ciudades, incluidas Teherán, Urmia, Ahvaz y Gorgan, informó HRANA.

Además, desde el pasado jueves 8 de enero, la población enfrenta el bloqueo de las comunicaciones, incluyendo Internet, lo que dificulta conocer la situación en el país.

El carácter represor de un régimen que nació de la revolución

En la revolución de 1979 que llevó al actual régimen al poder, participaron una amplia gama de iraníes, desde la izquierda secular hasta la derecha religiosa, que buscaban el fin de la autocracia del Sha Mohammad Reza Pahlavi y de la interferencia occidental en las políticas del país.

El movimiento derrocó a la monarquía y su líder, el clérigo chiita Ruhollah Jomeini, estableció la República Islámica de Irán y se convirtió en su Líder Supremo hasta su muerte en 1989. Su sucesor, Alí Jamenei, ha consolidado el poder del régimen conservador.

Al obtener el poder, el ayatola Jomeini unió autoridad política y religiosa, con un sistema basado en la ley islámica. Sus detractores apuntan que neutralizó a las voces de izquierda del movimiento que lo llevó al poder y emprendió una persecución contra la diversidad étnica del país atacando a comunidades kurdas y de otras minorías.

Una de las primeras medidas en la República Islámica de Irán fue la imposición del velo obligatorio para las mujeres. Tan solo unas semanas después, el 8 de marzo de 1979, ellas salieron a manifestarse contra el velo obligatorio, pero fueron reprimidas.

Entre 1979 y 1999 el régimen se impuso sin que la población protestara abiertamente, pero a partir de 1999, surgieron una serie de protestas sociales para demandar libertad de expresión y condenar la represión.

Diez años después, en 2009 los iraníes salieron a protestar contra el fraude electoral; en 2017, contra el alza de precios y posteriormente contra el velo obligatorio; en 2019, contra el hambre, el desempleo y la inflación; y en 2021 en contra de los cortes de agua y las políticas medioambientales del régimen, de acuerdo con especialistas.

Asimismo, en 2022 estalló una amplia ola de protestas, en contra de lo sucedido a la joven Jina Mahsa Amini —una mujer iraní de origen kurdo— que fue arrestada y torturada por la policía moral iraní por su forma de usar el velo. La joven quedó en coma debido a los golpes y la policía la llevó a un hospital, donde finalmente falleció, provocando un estallido de ira social que fue una vez más acallado por el gobierno.

Tras años de protestas interrumpidas, las recientes manifestaciones surgen en un clima de precariedad económica, meses después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán que estalló en junio de 2025. Durante el conflicto, Estados Unidos bombardeó y destruyó parte de las reservas nucleares de Irán.

¿Qué distingue las protestas actuales de las de años anteriores?

Expertos entrevistados por BBC destacaron que la escala y la extensión de las protestas de este año “no tienen precedentes”. Además, las cifras de muertes y detenidos presentadas por la HRAN son superiores.

A ello se suma el complicado entorno internacional, con la postura de Estados Unidos ante las protestas. El presidente Donald Trump ha amenazado con lanzar ataques a Irán si la represión continúa. También anunció que impondrá aranceles de 25% a “cualquier país que haga negocios con Irán”.

Además, las autoridades iraníes han perdido aliados clave como Bashar al Assad presidente de Siria, derrocado en 2024 y Hezbolá en el Líbano que se encuentra debilitado por la acción militar israelí.

El gobierno iraní, a través de su Ministro de Exteriores Abbas Araqchi, condenó este martes 13 de enero la participación de Estados Unidos e Israel en lo que denomina como “actos terroristas” denunciando presunta injerencia internacional en las protestas.