La red social X regresa a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Venezuela volvió a tener acceso a la red social X, revirtiendo la decisión tomada en 2024 por Nicolás Maduro de bloquear la red social tras enfrentamientos con Donald Trump y Elon Musk, luego de su controvertida reelección en julio de 2024.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, cercana a Maduro, anunció que el país regresa a este medio de comunicación:

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, escribió la dirigente chavista.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ????



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura, el pasado 3 de enero, de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Asimismo, otros altos funcionarios del gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil y el ministro de Interior Diosdado Cabello, han vuelto a usar esta red social.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, informó la AFP. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv, el acceso a la plataforma era aún parcial.

La red social X fue suspendida en Venezuela el 8 agosto de 2024, cuando Maduro acusó al dueño de la plataforma, el magnate sudafricano Elon Musk —cercano a Donald Trump y a su movimiento de ultraderecha en Estados Unidos— de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra.

Las acusaciones se emitieron después de que una parte significativa de la comunidad internacional —incluyendo a Estados Unidos y a la Unión Europea— no reconocieron los resultados oficiales de las elecciones de julio de 2024. Lo anterior, después de que el candidato a la presidencia, Edmundo González, y la dirigente de la oposición, María Corina Manchado, acusaron a Maduro de cometer un fraude electoral en su contra.

En su último mensaje en X, Maduro le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara "recaudos" ante las autoridades del país sudamericano.

“¡Fuera X por #10Días de Venezuela! En nuestro país hay Constitución, Ley, Instituciones y Estado. 10 días para que presente sus recaudos. Que se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior. El pueblo venezolano merece respeto”, se lee en el mensaje publicado por el presidente depuesto en agosto del 2024.

Aunque inicialmente el veto para la red social era por 10 días, se extendió por un año y cinco meses.

Tras restaurarse el acceso de Venezuela a la plataforma X, la cuenta de Maduro se reactivó con una foto del mandatario depuesto junto a Delcy Rodríguez y a su esposa Cilia Flores, con un mensaje que dice "han transcurrido 11 días de su secuestro".

El pasado 3 de enero, un equipo de elite del ejército de Estados Unidos capturó en Caracas a Maduro y a Flores bajo acusaciones de narcoterrorismo. Estados Unidos señaló a Maduro como el líder del presunto Cártel de los Soles, organización criminal que supuestamente traficaba drogas.

Sin embargo, las acusaciones después fueron reemplazadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que eliminó la mayoría de las alusiones al Cártel de los Soles, grupo criminal que ya no aparece como organización de narcotráfico, sino como un “sistema de clientelismo”.

Los argumentos de que Maduro lideraba una organización de tráfico de drogas fueron repetidos por el presidente Donald Trump para justificar las operaciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe desde agosto del 2025. Los ataques a lanchas en el Caribe sin presentar evidencias conclusivas de que las embarcaciones transportaban drogas han dejado más de cien muertos.