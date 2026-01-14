Líderes de Japón y Corea del Sur improvisan al ritmo de éxitos de K-pop en una cumbre (Video)

TOKIO (AP) — Los líderes de Japón y Corea del Sur acordaron estrechar la cooperación entre sus países antes de sorprender con su propio intercambio cultural en una improvisada sesión musical en la que tocaron la percusión al ritmo de éxitos del K-pop.

La actuación de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, se produjo tras su cumbre del martes en Nara, la ciudad natal de Takaichi.

Vestidos con chaquetas deportivas personalizadas, se sentaron juntos y tocaron la batería al ritmo de éxitos como "Dynamite", de BTS, y "Golden" de "Kpop Demon Hunters" en un breve video publicado por la oficina de Takaichi el miércoles.

La sesión de improvisación fue una sorpresa de Takaichi, fanática del heavy metal y ávida baterista en su época universitaria.

The Japanese PM Sanae Takaichi and South Korean President Lee Jae Myung jam out to improve international relations. pic.twitter.com/xkvJiW0yab — Autism Capital ?? (@AutismCapital) January 14, 2026

"Tocar la batería ha sido mi sueño desde hace mucho", dijo Lee en un mensaje en su cuenta de X en el que agradeció la hospitalidad de Takaichi por organizar la jam session.

Igual que respetaron las diferencias del otro y alinearon sus ritmos gradualmente, Lee señaló que espera que Corea del Sur y Japón intensifiquen su cooperación y se acerquen paso a paso.

En un video, Takaichi elogió a Lee por su rapidez para aprender, apuntando que aprendió a tocar la batería en solo unos minutos.

"Para desarrollar las relaciones entre Japón y Corea del Sur de manera prospectiva y estable, continuaremos con la estrecha comunicación entre los dos gobiernos, incluyendo la realización proactiva de nuestra 'diplomacia de ida y vuelta'", afirmó Takaichi en un mensaje en X .