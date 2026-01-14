Trump advierte que recortará los fondos federales a estados con santuarios migratorios

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que a partir del primer día de este mes de febrero ordenó la suspensión de entrega de fondos federales a los estados de sus país que permitan el establecimiento de santuarios para inmigrantes.

No es la primera ocasión en la que el presidente de Estados Unidos lleva a cabo acciones en contra de estados que cuentan con ciudades y poblaciones en las que las leyes locales son flexibles para con los inmigrantes indocumentados, como en el estado de California.

Todo lo que hacen (los estados) nutrir crimen y violencia. Sí los estados los quieren (a los inmigrantes indocumentados) tendrán que pagar por ellos. Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez”, concluyó en su mensaje el mandatario estadunidense.

El anuncio que hace el titular del Poder Ejecutivo ocurre en medio de las crecientes tensiones y actos de violencia entre agentes federales de inmigración y civiles en la ciudad de Minneapolis, a raíz del asesinato de la semana pasada la ciudadana estadunidense Renee Nicole Wood.

La resistencia y rechazo civil a las acciones antimigratorias de los agentes federales de Aduanas e Inmigración (ICE) se debe al uso excesivo de la fuerza física y letal que utilizan los oficiales, como lo demostró el asesinato de Wood, de 37 años y madre de tres menores.

Desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, Trump ha mantenido una lucha abierta con los estados, sobre todo gobernados por funcionarios públicos demócratas, por su flexibilidad que tienen para con los inmigrantes indocumentados.

El mandatario rechaza y condena que en esos estados a los inmigrantes indocumentados se les permite obtener licencias de conducir, que a sus hijos ciudadanos estadunidenses por nacimiento se les otorguen servicios de salud y otros beneficios sociales a los que tienen derecho.

Se espera que la orden emitida por Trump de suspender los pagos federales, se disputada legalmente por los estados y ciudades que se verían afectadas e incluso, por parte del Congreso federal en el marco del respeto de la constitución política del país.