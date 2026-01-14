Trump hace gesto ofensivo a un trabajador de Ford que lo tildó de “protector de pedófilos” (Video)

El presidente Donald Trump durante su visita a una fábrica de Ford en Michigan. Foto: @WhiteHouse

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un gesto ofensivo a un trabajador de la empresa Ford en el estado de Michigan durante una visita a una planta de ensamblaje, después de que esta persona le tildara de "protector de pedófilos", aparentemente en referencia a la controversia en torno a las trabas a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Según el video publicado por TMZ, Trump se encontraba caminando por una pasarela cuando se escucha el improperio, a lo que el inquilino de la Casa Blanca responde diciéndole "que te jodan" y haciéndole el citado gesto, una reacción tildada de "apropiada" por la Casa Blanca.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, subrayó que "un lunático empezó a vociferar insultos en un arrebato de ira y el presidente dio una respuesta apropiada y clara", una postura no compartida por el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin. "Protegiendo a pedófilos y diciendo 'que te jodan' a trabajadores estadounidenses", ha criticado en redes sociales.

@tmz Donald Trump turned into Donald Grump during a Tuesday appearance at a Ford plant ... launching into an F-bomb attack on a worker who appeared to yell "p*dophile protector" at the Prez. ?? FULL VIDEO AT LINK IN BIO ?? ? original sound - TMZ

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien aseguró en declaraciones al diario The Washington Post que la empresa lo suspendió mientras investiga el incidente. "En lo relativo a decírselo, no lo lamento en absoluto", dijo, en defensa de su frase al presidente de Estados Unidos.

#EXCLUSIVE ?? President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Sabula explicó además que Trump pudo escucharle "muy, muy, muy claramente" y recalcó que se refería específicamente a la gestión de la Casa Blanca de la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en medio de la polémica debido a que algunos de ellos hacen mención precisamente al mandatario.

Por ahora, se estima que unos 12 mil documentos con más de 125 mil páginas han sido publicados, lo que supone menos de un 1% de todo el material a revisar. El Departamento de Justicia indicó el pasado 24 de diciembre que más de un millón de archivos no habían sido incluidos en ese primer análisis.

La Administración Trump recibió duras críticas por parte de políticos y congresistas demócratas, que acusan al Gobierno de tratar de evitar la publicación de los documentos. No obstante, las autoridades defendieron que cualquier retraso o impedimento está relacionado con la protección de las víctimas, mientras que el presidente ha llegado a afirmar que todo es "un montaje" del Partido Demócrata.