Trump mantiene una “larga” llamada con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

La "presidenta encargada" de Venezuela y el mandatario estadunidense . Foto: @delcyrodriguezv y @WhiteHouse

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles de que mantuvo una "larga" llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el que ha sido el primer contacto conocido entre ambos líderes desde que la hasta ahora vicepresidenta jurara el cargo tras la captura de Nicolás Maduro.

"Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. (El secretario de Estado), Marco Rubio está lidiando con ella, yo también lo hice esta mañana. Hemos tenido una larga llamada, hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", afirmó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Por su parte, la mandataria venezolana confirmó que mantuvo una llamada con el presidente estadounidense, que describió como "cortés". Así, detalló que la conversación se ha "desarrollado en un marco de respeto mutuo" y que abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio" de ambos pueblos, así como "asuntos pendientes" entre sus gobiernos.

La semana pasada Rodríguez juró el cargo como presidenta encargada días después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, tras meses de escalada de tensiones por supuesto tráfico de drogas.