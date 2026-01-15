EU intercepta un sexto petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en el mar Caribe (Video)

"El 'Verónica' es el último petrolero (interceptado) por Trump en el Caribe. Foto: Tomada de video

MADRID (EUROPA PRESS) - El Ejército de Estados Unidos interceptó y abordado en las últimas horas un nuevo petrolero en el mar Caribe por una supuesta violación de la "cuarentena" contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela, un paso que llega horas antes de la reunión prevista en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora María Corina Machado.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) indicó en un comunicado publicado en redes sociales que la operación estuvo protagonizada por fuerzas desplegadas desde el portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford' y agregó que el 'Veronica' fue interceptado "sin incidentes".

"El 'Verónica' es el último petrolero (interceptado) que operaba en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación 'Lanza Sur'", subrayó, antes de reiterar que Washington se mantendrá "firme" en su "misión" para "aplastar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental".

En este sentido, hizo hincapié en que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el petróleo que cuente con una coordinación adecuada y que lo haga de forma legal", al tiempo que ha destacado que las autoridades estadounidenses "defenderán la patria poniendo fin a las actividades ilegales y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental".

Las fuerzas estadunidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó cerca de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.