Trump recibe a María Corina Machado; su primera reunión

WASHINGTON (apro).-El presidente Donald Trump sostuvo este jueves en la Casa Blanca un encuentro con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro se celebra en un comedor privado del complejo presidencial, sin acceso para la prensa.

Machado llegó cerca del medio día con un traje blanco e ingresó inmediatemente a la Casa Blanca. Posteriormente a las 3:00 p.m. la venezolana sostendrá un encuentro con senadores en el Capitolio, según compartió la vocería de Machado.

Luego de esta reunión se podría producir en la tarde un encuentro con los periodistas, lo cual aún no ha sido confirmado.