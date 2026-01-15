Trump se reúne con María Corina Machado tras acercamiento con sucesora de Maduro

WASHINGTON (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado discutió el futuro de su país con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves, incluso después de que él desestimara públicamente su credibilidad para asumir el poder tras una audaz incursión militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro.

Trump ha planteado dudas sobre su compromiso declarado de apoyar el gobierno democrático en Venezuela.

Su administración ha señalado su disposición a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y, junto con otros en el círculo íntimo del líder depuesto, sigue a cargo de las operaciones gubernamentales diarias e iba a dar el jueves a dar su primer discurso sobre el estado de la nación.

Al respaldar a Rodríguez hasta ahora, Trump ha dejado de lado a Machado, quien ha sido durante mucho tiempo un rostro de resistencia en Venezuela y buscó crear relaciones con Trump y voces clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, entre la derecha estadounidense en una apuesta política para aliarse con el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump esperaba una discusión positiva durante la reunión del almuerzo y calificó a Machado como "una voz notable y valiente" para el pueblo de Venezuela. Pero Leavitt también dijo que la opinión de Trump sobre Machado no había cambiado, calificándola de "una evaluación realista".

Trump ha dicho que sería difícil para Machado liderar porque "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país". Su partido es considerado ampliamente como el ganador de las elecciones de 2024, resultado que fue rechazado por Maduro.

Leavitt apuntó que Trump está comprometido a ver a Venezuela celebrar elecciones "cuando sea el momento adecuado", pero no especificó cuándo podría suceder.

Gobierno de Trump no muestra grandes expectativas

Leavitt destacó que Machado buscó la reunión cara a cara sin establecer expectativas sobre lo que ocurrirá. Machado previamente ofreció compartir con Trump el Nobel de la Paz que ganó el año pasado, un honor que él ha codiciado.

"No creo que él necesite escuchar nada de la Señora Machado", indicó la secretaria de prensa, aparte de tener una "discusión franca y positiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela".

Machado pasó alrededor de dos horas y media en la Casa Blanca, pero se fue sin responder preguntas sobre si había ofrecido darle su premio Nobel a Trump, diciendo solo "gracias".

Después de su parada en la Casa Blanca, Machado planea tener una reunión en el Senado. Su visita a Washington comenzó después de que las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe incautaran otro petrolero sancionado que, según el gobierno de Trump, tenía vínculos con Venezuela.

Es parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano después que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa en un complejo fuertemente custodiado en la capital venezolana de Caracas y los trasladaran a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Leavitt manifestó que las autoridades interinas de Venezuela han estado cooperando plenamente con el gobierno de Trump y que el gobierno de Rodríguez dijo que planeaba liberar a más prisioneros detenidos bajo Maduro. Entre los liberados se encontraban cinco estadounidenses esta semana.

Rodríguez ha adoptado una postura menos estridente hacia Trump que la que tuvo inmediatamente después de la destitución de Maduro, sugiriendo que puede hacer que las políticas de "Estados Unidos Primero" de la administración republicana hacia el hemisferio occidental funcionen para Venezuela, al menos por ahora.

Trump, un republicano, dijo el miércoles que tuvo una "gran conversación" con Rodríguez, la primera desde que Maduro fue derrocado.

"Tuvimos una llamada, una llamada larga. Discutimos muchas cosas", subrayó Trump durante la firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval. "Y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela".

Machado no recibe el visto bueno de Trump

Incluso antes de indicar la disposición de trabajar con el gobierno interino de Venezuela, Trump desairó rápidamente a Machado. Sólo unas horas después de la captura de Maduro, Trump dijo sobre Machado que "sería muy difícil para ella ser la líder".

Machado ha seguido un curso cuidadoso para evitar ofender a Trump, especialmente tras ganar el Nobel de la Paz el año pasado, que Trump codiciaba. Desde entonces, ha agradecido a Trump. Su oferta de compartir el premio de la paz con él fue rechazada por el Instituto Nobel.

El paradero de Machado ha sido en gran parte desconocido desde que se escondió a principios del año pasado luego de ser brevemente detenida en Caracas. Reapareció brevemente en Oslo, Noruega, en diciembre después que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su nombre.

La ingeniera industrial e hija de un magnate del acero comenzó a desafiar al partido gobernante en 2004, cuando la organización no gubernamental que cofundó, Súmate, promovió un referéndum para revocar al entonces presidente Hugo Chávez. La iniciativa fracasó, y Machado y otros ejecutivos de Súmate fueron acusados de conspiración.

Un año después, provocó la ira de Chávez y sus aliados nuevamente al viajar a Washington para reunirse con el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Una foto que la muestra estrechando la mano de Bush en la Oficina Oval vive en la memoria colectiva. Chávez consideraba a Bush un adversario.

Casi dos décadas después, movilizó a millones de venezolanos para rechazar al sucesor de Chávez, Maduro, para otro mandato en las elecciones de 2024. Pero las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador a pesar de la amplia evidencia creíble en contrario. Las protestas antigubernamentales resultantes terminaron en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.