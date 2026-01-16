Condenan a 5 años de prisión al expresidente Yoon por cargos relacionados con decreto de ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP).- Este día, un tribunal surcoreano condenó el al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión en el primer veredicto de ocho juicios penales por la debacle de la ley marcial que lo obligó a dejar el cargo y otras acusaciones.

Yoon fue arrestado y destituido como presidente después de que su efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 desencadenara enormes protestas públicas.

El cargo criminal más importante contra él alega que su aplicación de la ley marcial equivalió a una rebelión. Un fiscal independiente ha solicitado la pena de muerte por ese cargo, y el Tribunal del Distrito Central de Seúl decidirá al respecto en un fallo el 19 de febrero.

Yoon ha mantenido que no pretendía someter al país a un régimen militar prolongado, afirmando que su decreto solo pretendía informar a la población sobre el peligro de que el parlamento, controlado por los liberales, obstruyera su agenda. Sin embargo, los investigadores han interpretado el decreto de Yoon como un intento de consolidar y prolongar su poder, acusándolo de rebelión, abuso de poder y otros delitos.

Yoon recibe una condena de 5 años de prisión en el primer veredicto de 8 juicios

En el caso del viernes, el tribunal de Seúl condenó a Yoon por desafiar los intentos de detenerlo y falsificar la proclamación de la ley marcial. También fue condenado por eludir una reunión plenaria del Gabinete legalmente obligatoria, lo que privó a algunos miembros del Gabinete no convocados de su derecho a deliberar sobre su decreto.

El juez Baek Dae-hyun declaró en el fallo televisado que era necesario imponer un castigo severo porque Yoon no había mostrado remordimiento y solo había repetido excusas incomprensibles. El juez también afirmó que era necesario restaurar los sistemas legales dañados por la acción de Yoon.

El equipo de defensa de Yoon afirmó que apelará el fallo, que consideran "politizado" y refleja "los argumentos unilaterales del fiscal independiente". Argumentaron que el fallo "simplifica excesivamente la frontera entre el ejercicio de los poderes constitucionales del presidente y la responsabilidad penal".

Es probable que Yoon evite la pena de muerte en el juicio por rebelión

Park SungBae, abogado especializado en derecho penal, afirmó que hay pocas probabilidades de que el tribunal decida que Yoon deba enfrentar la pena de muerte en el caso de rebelión. Añadió que el tribunal probablemente dictará cadena perpetua o una pena de 30 años o más de prisión.

Corea del Sur ha mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997 y los tribunales rara vez imponen la pena de muerte. Park afirmó que el tribunal tendría en cuenta que el decreto de Yoon no causó víctimas ni fue duradero, aunque Yoon no ha mostrado un arrepentimiento genuino por su acción.

Corea del Sur tiene un historial de indultos a expresidentes encarcelados por diversos delitos en nombre de la unidad nacional. Entre los indultados se encuentra el dictador Chun Doo-hwan, condenado a muerte en un tribunal de distrito por su golpe de Estado de 1979, la sangrienta represión de las protestas prodemocráticas de 1980 que se cobró la vida de unas 200 personas, y otros delitos.

Incluso si Yoon se libra de la pena de muerte o de la cadena perpetua en el juicio por rebelión, aún podría enfrentar otras sentencias de prisión en los múltiples juicios menores que enfrenta.

Algunos observadores dicen que es probable que Yoon mantenga una actitud desafiante en los juicios en curso para mantener su base de apoyo en la creencia de que no puede evitar una sentencia larga, pero que podría ser indultado en el futuro.

El decreto de Yoon sumió a Corea del Sur en la agitación política

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró abruptamente la ley marcial en un discurso televisado, afirmando que eliminaría a las "fuerzas antiestatales" y protegería el "orden democrático constitucional". Yoon envió tropas y policías para rodear la Asamblea Nacional, pero al parecer muchos no acordonaron la zona agresivamente, lo que permitió que suficientes legisladores ingresaran al salón de actos para votar en contra del decreto de Yoon.

No se produjeron grandes hechos de violencia, pero el decreto de Yoon provocó la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas y sacudió su diplomacia y los mercados financieros. Para muchos, su decreto, el primero de este tipo en más de 40 años en Corea del Sur, trajo recuerdos desgarradores de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, cuando líderes respaldados por los militares utilizaron la ley marcial y medidas de emergencia para desplegar soldados y tanques en las calles y reprimir las manifestaciones.

Tras la destitución de Yoon, su rival liberal, Lee Jae Myung, se convirtió en presidente mediante elecciones anticipadas en junio pasado. Tras asumir el cargo, Lee nombró a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones que involucraban a Yoon, su esposa y sus allegados.

Los demás juicios de Yoon se centran en cargos como ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte para avivar deliberadamente la hostilidad y buscar un pretexto para declarar la ley marcial. Otros cargos lo acusan de manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y de recibir encuestas de opinión gratuitas de un agente electoral a cambio de un favor político.