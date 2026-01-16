Polonia no descarta acciones de Trump en Groenlandia: "Cualquier escenario es posible"

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, no descarta acciones de Estados Unidos para tomar el control de Groenlandia, tras señalar que con el presidente Donald Trump "cualquier escenario es posible", aunque este paso conllevaría, según dijo, el final de las alianzas conocidas hasta ahora.

En rueda de prensa, pidió tomarse en serio las amenazas del presidente estadounidense sobre tomar la isla ártica, toda vez "cualquier escenario es posible" con la actual Administración norteamericana. "Desde hace tiempo sé que no podemos descartar ningún escenario. Teniendo en cuenta las acciones actuales de la Administración del presidente Trump, cualquier escenario es posible", afirmó.

Cualquier intervención militar de Washington sería, "en el sentido político", "una catástrofe", indicó, insistiendo en el golpe que daría a la OTAN ya que sería un punto y aparte a las alianzas conocidas hasta ahora. "Sería el fin del mundo que conocemos y que nos ha garantizado la seguridad durante décadas", ha indicado.

Tusk ha reconocido que "no hay planes" posibles de lado de Europa ante una acción como la anexión de una parte de un país de la UE y la OTAN, y por su lado, ha insistido en la solidaridad europea y en reforzar el lazo trasatlántico para desactivar estas pretensiones.

En caso de que se saltaran las líneas rojas, el mandatario polaco ha apuntado que los aliados europeos tendrían que "prepararse para construir una arquitectura de seguridad" con aquellos actores que "sigan siendo leales al proyecto de Occidente como comunidad".

Las declaraciones de Tusk, que en su mandato como presidente del Consejo lidió con Trump en su primera etapa en la Casa Blanca, llegan en plenas tensiones por la isla ártica, después de que Washington mantenga el rumbo pese a los contactos mantenidos esta semana con las autoridades de Dinamarca y Groenlandia.

Por el momento, Polonia ha descartado enviar efectivos militares al territorio ártico, en el marco de los ejercicios conjuntos anunciados por Copenhague en los que ya han confirmado que participarán países como Alemania, Francia, Reino Unido o Noruega.

Tusk ha reconocido el golpe que supondría un paso de Trump para anexionarse el territorio autónomo danés para el orden mundial basado en la solidaridad de la OTAN, que según ha defendido "ha impedido que fuerzas agresivas socaven la estabilidad internacional".