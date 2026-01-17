Israel repudia anuncio de la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza y pide explicaciones a EU

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, el organismo subordinado a la llamada Junta de Paz para Gaza ideada por el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.

La junta ejecutiva es el organismo encargado de supervisar la realidad de posguerra en el enclave palestino con la colaboración de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza, una administración de tecnócratas dirigida por el economista palestino Ali Shaath.

"El anuncio sobre la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", informó la oficina del primer ministro Netanyahu.

Entre los miembros de esta junta figuran el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff y, muy en particular para los intereses israelíes, altos responsables de Turquía, como su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, o el director de los servicios de Inteligencia egipcios, Hasan Rashad.

En este sentido, Netanyahu dio orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".