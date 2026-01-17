Marchan en Groenlandia para apoyar a la isla ártica ante las amenazas de Trump de apoderarse de ella. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix vía AP

NUUK, Groenlandia (AP).- Miles de groenlandeses marcharon con cuidado sobre la nieve y el hielo para oponerse al presidente estadounidense Donald Trump el sábado. Sostuvieron pancartas de protesta, ondearon su bandera nacional y corearon "Groenlandia no está en venta" en apoyo a su autogobierno ante las crecientes amenazas de una toma de posesión estadunidense.

Justo cuando terminaban su viaje desde el pequeño centro de la capital de Groenlandia, Nuuk, hasta el Consulado de Estados Unidos, estalló la noticia: Trump, desde su casa en Florida, anunció que cobrará un impuesto de importación del 10% a partir de febrero sobre los bienes de ocho países europeos por su oposición al control estadounidense de Groenlandia.

"Pensé que este día no podía empeorar, pero así fue", dijo Malik Dollerup-Scheibel después de que The Associated Press le informara sobre el anuncio de Trump. "Esto demuestra que ya no siente remordimientos por ningún ser humano".

Trump lleva tiempo afirmando que Estados Unidos debería ser el propietario de la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, que es un territorio autónomo de Groenlandia. Trump intensificó sus llamamientos un día después de la operación militar para derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

Dollerup-Scheibel, groenlandesa de 21 años, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, participaron en lo que otros describieron como la mayor protesta de la isla, que reunió a casi una cuarta parte de la población de Nuuk. Otros realizaron manifestaciones y marchas de solidaridad en todo el territorio danés, incluyendo Copenhague, así como en la capital del territorio de Nunavut, gobernado por los inuit, en el extremo norte de Canadá.

“Esto es importante para todo el mundo”, dijo la manifestante danesa Elise Riechie mientras sostenía banderas danesas y groenlandesas en Copenhague. “Hay muchos países pequeños. Ninguno está en venta”.

En Nuuk, groenlandeses de todas las edades escucharon canciones tradicionales mientras caminaban hacia el consulado. Marie Pedersen, groenlandesa de 47 años, dijo que era importante llevar a sus hijos a la manifestación "para demostrarles que pueden expresarse".

“Queremos mantener a salvo nuestro propio país, nuestra propia cultura y nuestra familia”, dijo.

Su hija de 9 años, Alaska, elaboró ??su propio cartel de "Groenlandia no está en venta". La niña comentó que sus profesores han abordado la controversia y les han enseñado sobre la OTAN en la escuela.

“Nos dicen cómo defendernos si nos están intimidando en otro país o algo así”, dijo.

Mientras tanto, Tom Olsen, un oficial de policía de Nuuk, dijo que la protesta del sábado fue la más grande que jamás había visto allí.

"Espero que esto le demuestre que nos mantenemos unidos en Europa", dijo. "No nos rendiremos sin luchar".

Tillie Martinussen, ex miembro del parlamento de Groenlandia, dijo que espera que la administración Trump "abandone esta idea loca".

“Empezaron presentándose como nuestros amigos y aliados, que querían que Groenlandia fuera mejor para nosotros que los daneses”, dijo mientras otros coreaban al fondo. “Y ahora simplemente nos amenazan”.

Añadió que el impulso para preservar la OTAN y la autonomía de Groenlandia eran más importantes que enfrentar los aranceles, aunque añadió que no estaba descartando el potencial impacto económico.

“Esta es una lucha por la libertad”, dijo. “Es por la OTAN, es por todo aquello por lo que el hemisferio occidental ha estado luchando desde la Segunda Guerra Mundial”.

Pero cuando AP le preguntó a Louise Lennert Olsen qué le diría a Trump, la enfermera groenlandesa de 40 años dijo que quería dar un mensaje al pueblo estadounidense.