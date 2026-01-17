Trump impone aranceles a aliados de Groenlandia hasta que EU complete la adquisición de la isla

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", hizo saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, indicó, "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y generado "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta".

"Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", dijo el presidente estadunidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión "para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".