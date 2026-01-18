Al menos 21 muertos en choque de trenes de alta velocidad tras descarrilamiento en sur de España

Pasajeros esperan en el vestíbulo de la estación de trenes de Madrid tras el anuncio de la suspensión del servicio debido al descarrilamiento de dos trenes en Córdoba . Foto: Carlos Luján/Europa Press vía AP

BARCELONA (AP) — Un tren de alta velocidad descarriló, saltando a la vía en dirección opuesta e impactando con un tren que viajaba en sentido contrario el domingo en Adamuz en el sur de España, matando al menos a 21 personas e hiriendo a decenas más, informó el ministro de Transporte del país.

El extremo trasero de un tren nocturno entre Málaga y Madrid con unos 300 pasajeros se salió de las vías cerca de Córdoba a las 7:45 de la tarde, hora local, y chocó con un tren con unos 200 pasajeros que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario español Adif.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, actualizó el número de muertos a 21 víctimas confirmadas después de la medianoche cuando dijo que los rescatistas habían retirado a todos los sobrevivientes. Pero Puente advirtió que podría haber más víctimas aún por confirmar.

Puente añadió que se desconocen las causas del choque. Lo calificó como un incidente "tremendamente extraño" porque ocurrió en un tramo de vía plano que había sido renovado en mayo. Subrayó que el tren que saltó de la vía tenía menos de cuatro años y pertenecía a la empresa privada Iryo, y el tren que recibió el impacto era de la empresa pública española Renfe.

Iryo emitió un comunicado en que "lamenta profundamente lo ocurrido" y afirmó que estaba "colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".

Según Puente, la parte trasera del primer tren descarriló y chocó con el frente del otro tren, sacando de la vía a sus dos primeros vagones y hacia una pendiente de cuatro metros (13 pies). Añadió que el peor daño fue en esa sección frontal del tren de Renfe.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría llevar una investigación sobre las causas del incidente, Puente respondió que podría ser un mes.

El jefe de salud regional de Andalucía, Antonio Sanz, informó que 73 pasajeros heridos fueron trasladados a seis hospitales diferentes.

Francisco Carmona, el jefe de bomberos de Córdoba, dijo a la radio nacional española RNE que uno de los trenes quedó seriamente destrozado, con al menos cuatro vagones fuera de las vías. Destacó que la situación en el lugar del choque es muy grave.

Salvador Jiménez, un periodista de la emisora española RTVE, estaba a bordo de uno de los trenes descarrilados y dijo a la cadena por teléfono que "hubo un momento en que parecía un terremoto" cuando el tren descarriló.

Añadió que los pasajeros usaron martillos de emergencia para romper las ventanas y que algunos se alejaron sin heridas graves. Videos de gente en el lugar muestran a algunas personas saliendo por las ventanas en algunos puntos para escapar de los restos con vagones inclinados en un ángulo.

El incidente ocurrió al anochecer y cientos de sobrevivientes tuvieron que ser rescatados en la oscuridad.

La jefa regional de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, dijo a Canal Sur que el choque ocurrió en una zona de difícil acceso.

Los lugareños estaban llevando mantas y agua al lugar para ayudar a las víctimas, detalló.

Los trenes de alta velocidad, que circulan por una extensa red nacional, son una forma popular de viajar en España.

Las unidades militares de emergencia de España se unieron al despliegue de otras unidades de rescate. La Cruz Roja también brindó apoyo al personal de salud.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una publicación en X que estaba siguiendo "las terribles noticias" desde Córdoba.

"Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", escribió en español. "Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos".

ADIF informó que los servicios de trenes entre Madrid y ciudades en Andalucía no funcionarán el lunes.