Condenan a hombre que mató a conductora de Uber; el victimario pensó erróneamente que lo estafaba. Foto: Oficina del Sheriff del Condado Clark vía AP

SPRINGFIELD, Ohio (AP).- Un jurado condenó a un hombre de Ohio de 83 años por asesinato tras dispararle a una conductora de Uber que, erróneamente, creyó que intentaba robarlo después de que ambos fueron engañados mediante llamadas telefónicas fraudulentas.

William J. Brock disparó fatalmente a la conductora después de asumir erróneamente que ella estaba involucrada en un complot para obtener 12 mil dólares en supuesto dinero de fianza para un pariente, dijeron las autoridades.

El conductor fue víctima del mismo estafador cuando se dirigía a la casa de Brock entre Dayton y Columbus para recoger un paquete para su entrega, según los investigadores.

Brock le disparó a la conductora, Lo-Letha Toland-Hall, de 61 años, de Dublin, un suburbio de Columbus, seis veces cuando ella apareció en su casa en marzo de 2024, dijeron las autoridades.

Brock, de South Charleston, fue declarado culpable de asesinato, agresión con agravantes y secuestro el miércoles. Su sentencia está programada para la próxima semana. Se dejó un mensaje a su abogado solicitando sus comentarios.

El abogado de Brock afirmó que el tiroteo fue en defensa propia y que el estafador había proferido amenazas contra él y su familia. Brock testificó durante el juicio que se sintió amenazado cuando la conductora llegó a su casa.

Pero la fiscalía afirmó que Hall estaba desarmada y no representaba ninguna amenaza cuando Brock le disparó. Los investigadores indicaron que la conductora desconocía la llamada fraudulenta que Brock había recibido con amenazas y exigencias de dinero.

El fiscal del condado de Clark, Daniel Driscoll, dijo a los periodistas después del veredicto que ambas familias perdieron a sus seres queridos debido a la estafa.